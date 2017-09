'Ñoño' Elías, inconforme con su traslado a patio de alta seguridad en La Picota

El senador Bernardo Miguel Elías Vidal se mostró inconforme con el traslado de lugar de reclusión que hizo ayer el Inpec, al enviarlo del pabellón ERE SUR de La Picota a un patio de Alta Seguridad.

En un audio que dio a conocer su abogada, Silvia Rugeles, Elías asegura: “Estoy en un sitio inhumano. Me metieron en un sitio que no tiene colchón siquiera. No sé por qué el Inpec abusa de esta forma y me manda a un sitio inhumano, sin las mínimas condiciones para estar".

El senador del Partido de la U considera que el cambio de reclusión es “atrevido” y “un prevaricato visible” y supuestamente en contra de la orden que la Corte Suprema de Justicia había dado.

Elías dijo que se le informó del traslado cinco minutos antes de hacerlo, porque estaban recluidos en el mismo pabellón tres personas del mismo caso. Él, Gabriel Dumar y Otto Bula.

"Cualquier cosa que me suceda o que me pase es responsabilidad del Inpec (…) porque esto es un atropello. Yo soy un aforado que tengo un batallón donde me tienen que tener", dijo.

La defensa de ‘Ñoño’ Elías señaló además que el traslado se habría dado por orden de la Presidencia de la República, pues así aparece reseñado en la resolución del INPEC.

La abogada Rugeles presentará una tutela para revocar este traslado.