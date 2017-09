'Ñoño' Elías relaciona a Odebrecht con la campaña presidencial de Santos

El senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías aseguró en declaración juramentada a la Fiscalía General de la Nación que recursos destinados por la multinacional Odebrecht para la vía Ocaña-Gamarra iban para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos del 2014.

Elías Vidal aseguró que el tema del otrosí de la Ruta del Sol II para este trayecto se trató en varias reuniones con el entonces director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade.

"Mi interés en ese contrato era ayudarles a los de Odebrecht que sacaran rápido los Otrosí Ocaña-Gamarra para que ellos entregaran recursos económicos con destino a la campaña presidencial del señor Juan Manuel Santos Calderón, periodo 2014 – 2018, la reelección, primera y segunda vuelta, no sé si el presidente sabía o no. Esa fue la propuesta que me hace Otto, quien señala que ellos, Odebrecht, quieren ayudar a la campaña", dijo.

Elías Vidal señaló que estuvo pendiente de lo que se hacía al interior de la ANI para ese contrato e incluso manifestó que la urgencia era tal, que se iba a aprobar sin que hubiera CONPES o CONFIS listos.

"Ellos necesitaban recursos vía adjudicación de ese contrato, porque ellos creían que salía a más tardar en diciembre de 2013, pero el tema se alargó, venía la campaña en vísperas y se requería firmar el otrosí 6 de manera urgente, inclusive sin CONPES y sin CONFIS, es decir sin asignación presupuestal, cosa que sucedió el día 14 de marzo de 2014", dijo.

Elías Vidal aseguró en esa declaración que en ese entonces no sabía que Odebrecht tenía una oficina de Operaciones Estructuradas en el país.

“A mí me dieron una plata, quiero dejar claro que cuando Otto me aborda, eso ya estaba casi listo porque era una decisión del Ejecutivo. Yo lo que hice fue averiguar cómo estaba el trámite en la ANI y pasarle la información a Otto para que se la pasara a los brasileros”, dijo.

Elías Vidal aseguró que tuvo al menos 4 reuniones con Andrade, que a una fue el presidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, junto con Juan Sebastián Correa. “Lo que yo hacía era prestar mi apartamento para las reuniones de Andrade y Martorelli, de lo que tenía pleno conocimiento de manera previa el doctor Andrade”, señaló.