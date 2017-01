"Nos demoramos uno o dos días más, pero qué son después de 52 años de guerra"

El presidente Juan Manuel Santos destacó que se esté llevando a cabo la movilización de las FARC a las zonas veredales de normalización, pese a que el tiempo planeado para ellos se ha corrido un poco.

"Eso va avanzando bien. Ah, pero que nos demoramos unos días porque las vías de acceso en donde se van a concentrar son vías que hay que reconstruir o construirlas porque mucho de esos sitios no tienen vías. Sí, nos demoramos un o dos o tres días más, pero cuántos son después de 52 años de guerra. Veamos la parte positiva, esto que está pasando en Colombia es extraordinario. Nunca nos imaginamos que eso fuera posible", dijo el mandatario.

Santos destacó lo que se ha logrado con el proceso de paz luego de más de cuatro años de negociación y cómo el mundo está tomando lo que ha sucedido en el país como ejemplo, y el apoyo que se ha recibido durante todos estos años como el del Papa Franciso.

"Me dijo (Francisco) persevere, Presidente, no vaya a bajar la guardia, y cada vez que podía el Santo Padre nos daba una voz de aliento. Además es voluntad del Santo Padre visitar a Colombia este año, así me lo dijo, y seguramente el Santo Padre, como es costumbre, visitará la reina de Colombia: la Virgen de Chiquinquirá", aseguró el jefe de Estado.

El presidente aprovechó también para afirmar que es necesario que los colombianos se den la oportunidad de ver lo bueno respecto de lo que se está viviendo, que dijo, "es histórico".

"Quitemos el muro que muchos colombianos han venido construyendo para ver lo malo y no lo positivo, para criticar todo y no elogiar nada, para concentrarnos en el odio en lugar de la reconciliación", afirmó.

Las declaraciones del mandatario se dieron en el marco de la entrega de 100 viviendas que hacen parte de 300 casas que se están construyendo dentro del conjunto multifamiliar Bella Vista, un proyecto de vivienda para ahorradores del Ministerio de Vivienda.