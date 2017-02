Pólizas para perros "peligrosos" aún no se consiguen

La póliza para los caninos considerados de alta peligrosidad, ordenada en el nuevo Código de Policía, aun no está disponible según la Federación de Aseguradores de Colombia, Fasecolda.

El problema radica en que, la póliza no puede ser ofrecida por una aseguradora debido a que el Gobierno no la ha reglamentado, por lo que aun no están definidos sus alcances, el tipo de cobertura, los montos, etc.

Ahora bien, por no tener la póliza, los dueños de estos animales deben pagar una multa de 786.989 pesos, monto que entrará en vigencia a partir de julio cuando la fase pedagógica del Código llegue a su fin.

Sin embargo, Fasecolda señaló que han recibido denuncias de dueños multados con comparendos pedagógicos por no tener el seguro estipulado en la nueva ley.

Ante esta situación, la Aseguradora, emitió un comunicado explicando que los ciudadanos no podrán ser multados hasta que el Gobierno no emita el decreto oficial en el que quede definida la reglamentación.

Actualmente, algunas compañías ofrecen seguros voluntarios para mascotas con una cobertura de responsabilidad civil extracontractual, y algunas cubren gastos veterinarios, daños propios, entre otros. A pesar de esto, este tipo de seguros no reemplaza lo exigido por la ley.