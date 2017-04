Número de muertos por deslizamientos en Manizales asciende a 17

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien se encuentra en Manizales, informó que la cifra de personas muertas por el deslizamiento de esta madrugada aumentó a 17.

"La última cifra que me acaban de dar, acaba de aparecer otra persona, e infortunadamente acaba de aumentar el número a 17 muertos y 6 desaparecidos", dijo el mandatario.

Tras esto, el comité municipal de Gestión del Riesgo decretó calamidad pública tras las fuertes lluvias.

El mandatario también explicó su visita: "Estamos complementando los trabajos, estamos ayudando a buscar los desaparecidos y a comenzar la reconstrucción y, por supuesto, mirar la ayuda humanitaria a todos los damnificados".

Voy a seguir muy pendiente de evolución de la situación en Manizales. Nuestro compromiso es no ahorrar esfuerzos para ayudar a los afectados pic.twitter.com/bSlwhDbU74 — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 19 de abril de 2017

TRAGEDIA Y RESPUESTA

El mandatario colombiano expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos. El reporte es que hay 16 barrios afectados, 400 familias evacuadas, y 80 viviendas destruidas.

“Quiero resaltar que el sistema en Manizales ha funcionado. Ha mejorado en los últimos años y responde adecuadamente”, dijo en referencia a la respuesta de todas las entidades frente a la emergencia.

Agregó que hay unos planes de estabilización diseñados y que se tienen identificadas las viviendas que no podrán permanecer en sitios de alto riesgo no mitigable. “Ahí no deberían estar”.

De otro lado, indicó que se incorporará una maquinaria adicional a la que está laborando en la atención de la emergencia. Además, se iniciarán trabajos en las quebradas y ríos para evitar que se repitan situaciones similares.

Aseguró que las lluvias fueron tan intensas como jamás se había registrado en la historia de Manizales (156 milímetros). “Eso es algo en lo que debemos tener conciencia, por eso desde hace muchos días les dijimos a gobernadores y alcaldes que pongan en funcionamiento los sistemas de alertas tempranas y de gestión del riesgo”.

LAS AYUDAS

El presidente informó que a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo el Gobierno Nacional trasladará recursos a la Alcaldía de Manizales para atender de manera prioritaria a los damnificados por la tragedia.

“Hay una asistencia humanitaria que viene en camino consistente en 500 mercados, kits de aseo, diferentes colchonetas para las personas que han sido afectadas. Hay ya este sistema de subsidios de arriendo para que las personas puedan tener dónde alojarse, donde poder vivir mientras se le resuelve su situación”, expresó.

De la misma forma, pidió estar atentos a las informaciones de las entidades oficiales, Gobernación, Alcaldía, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Ideam, entre otras, y no hacer caso de anuncios sin fundamento que quieran generar pánico.

Recordó que la temporada de lluvias continúa, por lo que los ciudadanos y entidades deben permanecer prevenidos. “Estaremos pendientes de cualquier cosa para que ustedes tengan la seguridad de que están totalmente acompañados”, puntualizó.