"Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía": Santos

La Presidencia de la República se pronunció sobre la mención del mandatario Juan Manuel Santos en los denominados ‘Paradise Papers’, otro escándalo sobre oficinas off shore que fueron revelados por los medios de comunicación en la tarde de este domingo y que involucra a varias empresas y políticos colombianos.

Según la Plataforma periodística para las Américas, Connectas, aliada del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) quien realizó la investigación, el primer mandatario aparece en dos firmas una de ellas como miembro de la junta directiva de Nova Holding entre el 14 de abril y mayo del 2000.

Asimismo, el presidente colombiano aparece como integrante de la junta directiva de Global Tuition entre el 12 de abril de 1999 y el 17 de mayo del 2001, tiempo en el que ejercía como ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana.

"Fui invitado por un grupo de inversionistas y de empresarios a colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos”, respondió Santos a unas preguntas enviadas sobre este tema por el diario El Espectador, miembro del consorcio de medios que adelantó la investigación, y la periodista Pilar Cuartas Rodríguez, de la plataforma informativa Connectas.

El primer mandatario indicó que los temas de educación siempre han sido de su interés y “por ese motivo fui invitado a ser parte de la junta de Global y participe como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como Ministro de Hacienda en el Gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco porque aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios”, explicó.

Santos manifestó que como miembro de la junta le ofrecieron la posibilidad de adquirir una participación minoritaria, a la que renunció en el año 2000 y "Nunca invertí; un solo peso y nunca fui socio de esa compañía".

"Mi relación terminó como miembro de la junta antes de asumir como Ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración alguna, pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar", explicó el mandatario.

Santos también aseguró que "la única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos. No he tenido ninguna relación con Global Seguros de Vida S.A., ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo".

Este nuevo escándalo revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se da tras la publicación de millones de documentos de 19 jurisdicciones offshore como Bermudas, Malta, Barbados o Islas Caimán, que fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y ahora son compartidos con periodistas de 67 países.

COLOMBIANOS MENCIONADOS

En la publicación también se mencionan varios negocios y empresas colombianas que, al parecer, tienen relación con oficinas off shore.

Se destaca al exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, quien prestó sus servicios como abogado entre los años 2003 y 2010 a la compañía Haneside Limited; también aparece el exembajador de Colombia en Estados Unidos Carlos Urrutia, que figura como apoderado de esta misma sociedad.

En la publicación se destaca la comisionista Interbolsa, en donde Rodrigo Jaramillo aparece como miembro de la junta de las sociedades Tribecapital Internacional Management Ltd y Tribeca Partners Overseas, situadas en Islas Caimán.

La exdirectora de Colombia Compra Eficiente, María Margarita Zuleta, también es mencionada como apoderada de la sociedad Haneside Limited, de la familia Kling Mazuera.

En la revelación también aparecen destacadas figuras como los exministros de Defensa, Jorge Alberto Uribe Echavarría y Gabriel Silva Luján , el exdirector de Planeación Nacional, Simón Gaviria, el empresario vallecaucano, Mario Scarpetta Gnecco y las compañías Ecopetrol, Ajover S.A, EPM, ISA y Empresa de Energía de Bogotá.

