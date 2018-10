Once Caldas eliminó a Millonarios y jugará la final de la Copa Águila

Once Caldas igualó este viernes 1-1 contra Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá. // Colprensa

Con superioridad en los 180 minutos, Once Caldas igualó este viernes 1-1 contra Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá y la victoria 1-0 de la ida en Manizales le dio la clasificación a la final de la Copa Águila, con marcador global de 2-1, para enfrentar en la final al Atlético Nacional.

El blanco de Manizales salió a imponer condiciones en la capital colombiana, con volumen ofensivo para buscar el arco contrario, pero sin tomar prevención en defensa y en el primer contragolpe de los embajadores, a los 6 minutos, llegó la apertura en el marcador, con una veloz acción que terminó con el cabezazo de Juan Camilo Salazar.

El gol le dio confianza a los locales, que controlaron un poco más el juego, pero siempre con la superioridad de los caldenses, que con la creación de Juan Pablo Nieto buscaron el empate y el premio llegó al final de la etapa inicial, con una falta dentro del área de Ómar Bertel que César Amaya se encargo de cambiar por gol con cobro desde el punto penal.

Para el segundo tiempo, Millonarios intentó ir por la victoria que le diera la igualdad en la serie, pero no tuvo la capacidad para generar siquiera opciones claras de gol sobre la portería de Juan Guillermo Cuadrado, más allá de algunas aproximaciones que no revistieron mayor peligro para el Once, sobre todo con centros de costado.

Ante la incapacidad ofensiva de los embajadores, el Once tampoco tuvo la necesidad de proponer mucho en el partido y por eso las emociones fueron escasas, pero siempre con posesión y superioridad de la visita, en una demostración de lo que viven en la Liga, en la que el blanco de Manizales es segundo y el azul capitalino es duodécimo.

Así se dio el final del partido, con clasificación para el Once Caldas, que ahora se medirá en la final contra el Atlético Nacional, que el jueves eliminó a Leones en la otra semifinal.

¡SOMOS FINALISTAS! terminó el partido en Bogotá. El conjunto blanco a la final de la Copa Águila. #VamosOnce pic.twitter.com/5qXNzEZmWX — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 13 de octubre de 2018