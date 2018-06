Operación contra "Guacho" deja seis disidentes de Farc muertos

Al menos seis guerrilleros de las Farc que hacían parte de las disidencias lideradas por alias "Guacho" murieron en una operación realizada por el Ejército en un caserío del municipio colombiano de Tumaco (suroeste), informaron hoy medios locales.

El operativo fue realizado, según el diario El Tiempo, por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en el caserío Guayacana que hace parte del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, frontera con Ecuador.



Además de la muerte de los seis disidentes del autodenominado Frente Oliver Sinisterra, que lidera Walter Patricio Arizala Vernaza, alias "Guacho", se logró la captura de otros dos disidentes, que no aceptan el acuerdo de paz firmado por el Gobiernos colombiano y esa guerrilla en noviembre de 2016.



En la ofensiva contra "Guacho" y sus hombres, el Ejército se incautó de once fusiles, dos pistolas, material de comunicaciones y documentos que son analizados por inteligencia militar.



Al grupo disidente de las FARC se le atribuye el secuestro y posterior asesinato de un equipo de prensa del diario El Comercio, así como de la colocación de explosivos que causaron la muerte de cuatro soldados y decenas de heridos en la provincia de Esmeraldas (Ecuador).



Las fuerzas de seguridad de Colombia y de Ecuador tienen como uno de sus principales objetivos a "Guacho", que no ha entregado los cuerpos del equipo de prensa de El Comercio.



La semana pasada otros once disidentes de las FARC murieron en una operación realizada por el Ejército en el departamento del Caquetá (sur).



El centro de investigación InSight Crime divulgó hace algunas semanas un informe en el que dice que los grupos disidentes de las ya desmovilizadas FARC son actores clave en las redes del narcotráfico y el crimen organizado.