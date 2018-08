Organizadora del viaje que llevó bus con droga a Ecuador fue dejada en libertad

Claudia Jimena Orozco, la organizadora del viaje de fachada turística que se accidentó en Ecuador con 600 kilogramos de marihuana, el pasado 14 de agosto, se presentó este miércoles ante la justicia pero no fue capturada, pues no tenía una orden para ello en su contra.

La mujer acudió a la sede de la Fiscalía General en Cali, en compañía de su abogado, Elmer Montaña.

El jurista explicó que el proceso de entrega voluntaria no se pudo concretar porque no tiene una orden de captura en su contra, y que, según él, la justicia colombiana estaría esperando una orden de extradición por parte de Ecuador.

"Esta mañana la señora Claudia Jimena expresó su voluntad de entregarse a la justicia colombiana", dijo Montaña.

Y agregó: "He recibido información por parte de la Policía en el sentido de que ella no tiene una orden de captura en su contra, no la quieren hacer efectiva a la espera de la solicitud de extradición que el Gobierno de Ecuador va a formular contra esta ciudadana".

El defensor de Orozco criticó la situación, diciendo que la Fiscalía estaría "negando" el derecho a la mujer de ser juzgada en su país.

Además, cuestionó que sea "la única que va a responder ante la justicia ecuatoriana, cuando los verdaderos responsables de ese alijo de droga del bus están detenidos en Colombia y sí se les permitió comparecer ante la justicia colombiana".

Montaña señaló que su clienta tuvo conocimiento de que se transportaba droga en el bus, pero que fue utilizada como "mula".

"Ella no hace parte de la organización. Es una señora humilde, madre cabeza de familia, desempleada. Fue enganchada para fungir simplemente como guía turística, no se iba a beneficiar de la droga", expresó el abogado.

Claudia Ximena Orozco es la mujer que contrató el bus a la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, con sede en Cúcuta, que se accidentó cuando llegaba a Quito, Ecuador, el pasado 14 de agosto.

En la mañana de este miércoles, Orozco acudió con su abogado a la sede de la Fiscalía en Cali, para hacer su entrega voluntaria.

Antes de presentarse a las autoridades, contó a medios de comunicación su versión de los hechos, asegurando que la habían contratado en varios viajes como "guía turística", y sus empleadores le habían asegurado que se trataba de una operación para "lavar dinero de un político", más no de narcotráfico.

EL 'NARCOBUS'

Un bus con 46 pasajeros, en su mayoría colombianos, se accidentó en el kilómetro 82 de la vía Pifo-Papallacta, en el sector conocido como la ‘Curva de la Muerte’, llegando a Quito, Ecuador.

Se trataba de un aparente viaje turístico cuyos pasajeros, en su mayoría, eran vecinos de los barrios El Guabal, Acacias y San Judas, en el suroccidente de la ciudad.

Sobre la vía Papallacta el conductor del vehículo perdió el control por una aparente falla de frenos, colisionó contra un campero particular y luego contra unas viviendas.

En ese incidente murieron 24 personas: 19 colombianos, 3 ecuatorianos (que iban en el campero que colisionó el bus) y dos venezolanos. Además, 22 personas quedaron heridas.

Dos días después del accidente, las autoridades ecuatorianas encontraron dentro del deteriorado vehículo 600 kilogramos de marihuana creepy, ocultos en el suelo y en los asientos.

Desde entonces, el accidente se investiga como un operativo de narcotráfico, dentro de una red que se conoce por llevar buses aparentemente turísticos de Cali hacia Ecuador, con pasajeros a los que no se les cobra dinero.