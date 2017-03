Óscar Naranjo es el nuevo vicepresidente de la República

Con 168 votos a favor de 268, el Congreso en pleno escogió este miércoles, como nuevo vicepresidente de la República al general en retiro Óscar Naranjo.

Esto tras la renuncia del cargo de Germán Vargas Lleras, para no inhabilitarse de cara a las elecciones del 2018.

Durante la sesión se discutió sobre su origen político, pues la Ley pide que sea del mismo de su predecesor, en este caso es Germán Vargas Lleras, quien pertenece a Cambio Radical.

Pero pese a esa discusión, la votación resultó positiva y se dividió así: en Senado tuvo 55 votos a favor, 3 votos en blanco y 4 votos nulos, mientras que en Cámara de Representantes tuvo 113 votos a favor, 3 votos nulos y 11 votos blanco.

El debate sobre su origen político, que finalmente se resolvió con el visto bueno de la Comisión de Acreditaciones al argumentar que tanto Cambio Radical como el Partido Liberal –partidos que apoyaron a Vargas Lleras-, apoyaban al ahora vicepresidente, lo planteó el senador del Centro Democrático, Iván Duque, al pedir que informara a cuál partido pertenece.

“Aquí se ha hecho una argumentación aduciendo que hay una norma posterior que no regula el comportamiento del Congreso y que se refiere a que en cargos uninominales de elección popular puede haber coaliciones. Eso es cierto, pero para conformar la coalición se debe pertenecer a un partido político. En este caso, lo que se pide favor aclarar, que se acredite a cual de los partidos de la coalición pertenece, cuándo empezó su pertenencia y que se acredite en este escenario”, dijo.

Al respecto, y ya elegido, el vicepresidente afirmó: “Yo no estaría aquí sin previos conceptos jurídicos de muy distintas entidades e instancias que hubiera caído en cuenta de esa circunstancia. Yo tengo certeza de que hay claridad jurídica y por eso la Comisión de Acreditaciones ha obrado como ha obrado”.

La mayoría de los partidos lo postularon, a excepción de dos: el Polo Democrático, que afirmó que no apoyarán la continuidad de lo que son las políticas del actual Gobierno, y el Centro Democrático, no solo por lo expuesto por Duque sino también por un rechazo que explicó el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

“Yo tengo aprecio por el general Naranjo y por su familia. Tengo gratitud por él, ayudó en avances que obtuvo el gobierno que yo presidí en la lucha contra el narcoterrorismo, pero tengo total desacuerdo con lo que ha venido ocurriendo en este gobierno, se pasó de esa lucha a la permisividad. Siempre fue un tema que las actitudes y de quien me acompañó como Ministro de Defensa y hoy presidente de la República no nos permitieron anticipar. Por esta razón tengo que expresar, que no obstante haber promovido al general Naranjo como director de la Policía, haberlo nombrado pasando en la carrera por encima de 9 generales con mayor antigüedad, lo que ha ocurrido con el gobierno Santos me impide acompañarlo para que sea vicepresidente de la República”, afirmó Uribe Vélez.

Al respecto, Naranjo, afirmó que respeta su posición y así mismo la oposición, al decir que es necesaria para la democracia, pero aseguró que no entrará en discusiones personales.

Finalmente, el nuevo vicepresidente afirmó que está agradecido con los colombianos, los partidos políticos y el presidente, y envió un mensaje a las bandas de crimen organizado para que no interpreten la existencia de un acuerdo de paz, como la flexibilidad para luchar contra ellas.

“Yo me ocuparé de la implementación de los acuerdos; me ocuparé en temas de seguridad ciudadana; de política antidrogas y lucha contra el crimen organizado; y, la protección de los defensores de Derechos Humanos”, dijo.

Primer discurso de Naranjo como vicepresidente