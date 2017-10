Otero dice que es inocente y que fue persuadido para aceptar cargos

El principal accionista de Fidupetrol, Hélber Otero, aseguró ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que nunca supo de sobornos a magistrados de la Corte Constitucional, para que se fallara en su favor una tutela.

En el marco del juicio al exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, Otero dijo que se contrató al abogado Víctor Pacheco para que interpusiera la tutela, la cual fue finalmente presentada por una asistente de él, Fátima Domínguez, por lo cual se le pagaron 150 millones de pesos. Además, señaló que en noviembre de 2013 se contrató a Rodrigo Escobar Gil para fortalecer el equipo jurídico, por 200 millones.

Preguntado sobre si se hicieron actos ilegales, Otero dijo que nunca supo de gestiones y señaló que los abogados contratados no pidieron dinero a fin de sobornar a Pretelt o a magistrado alguno.

"Yo no estoy enterado de eso. A las Asambleas asistía Pacheco, que iba diciendo cómo iba la situación. Que yo me hubiera enterado, de que uno de los abogados me dijese 'oye estuve hablando con uno de los magistrados para que nos ayude', no señor", dijo.

Además, señaló que todos los pagos que se hicieron fueron enviados a la Superintendencia Financiera, que tenía vigilada a Fidupetrol. "Toda la información de 2013 y 2014 se entregó", dijo.

DICE SER INOCENTE

Otero, quien fue condenado a 25 meses de prisión, tras aceptar el delito de tráfico de influencias, sugirió que firmó un preacuerdo con la Fiscalía por haber estado preso preventivamente y no porque sea culpable. En medio de lágrimas, Otero dijo que ya había pasado un año preso y que constantemente la Fiscalía le decía que aceptara cargos.

"El Fiscal me dice 'hagamos un preacuerdo, acepte el delito, usted lleva un año en la cárcel, no se exponga a un juicio'. Yo soy padre, hijo y esposo y estaba pasando un momento muy difícil (...) Acepté y firmé", señaló en lágrimas.

"Nunca dije y nunca puedo afirmar algo que nunca pasó, o que pidieron o que entregamos...eso nunca pasó", aseguró, al señalar que si se hubiera sugerido algo ilegal, cualquier persona habría sido despedida.

Ante la insistencia de los magistrados, Otero dijo que se firmó el preacuerdo porque quería "cerrar el capítulo de nuestras vidas. Yo cuando fue a la audiencia para validar el preacuerdo yo estaba en libertad".

"No sentía garantías por parte de la justicia hacia a mi. El hecho de que me imputaran dos cargos por el mismo delito, dos medidas de aseguramiento, nada de eso me daba tranquilidad. Cuando el fiscal presenta la propuesta de preacuerdo lo analizamos y dijimos salgamos de esta situación", señaló.

Preguntado por un magistrado si fue condenado siendo inocente, Otero dijo: "siento que fue así, doctor".

Sobre un episodio que se dio en prisión, en que Pacheco le pidió perdón por las afectaciones, Otero dijo que realmente nunca le preguntó por qué le pedía excusas. Además, aseguró que solo hasta hoy, en la audiencia, conoció a Pretelt y que nunca había hablado con él por ningún medio.

Otero aseguró que la tutela era la única forma de tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que impuso a Fidupetrol una multa de 22.500 millones de pesos. Esto, por estar en desacuerdo con este y ante las dificultades de pago de la misma.

Otero aseguró que cuando se empezó a pensar en poner una tutela, Fidupetrol buscó a varios exmagistrados de la Sala Civil para analizar las posibilidades como William Name, Carlos Ernesto Jaramillo y Jorge Santos, quienes rechazaron llevar el caso.