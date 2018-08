Padre Chucho se retracta y dice que no fue llamado a exorcizar la Casa de Nariño

Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre 'Chucho', se retractó de sus más recientes declaraciones a 'La Red Caracol' en donde aseguraba que había sido llamado por el presidente electo Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para "exorcizar" la Casa de Nariño.

En un reciente video publicado en el Twitter del programa de 'La Red Caracol' aclara que "ni el presidente Iván Duque, ni la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, me han llamado a sacar demonios de la Casa de Nariño".

El padre explicó que si llega a un lugar es para "llevar el abrazo de Dios y la bendición de Dios", aprovechó para decirle a los colombianos que no "se maltraten por las redes sociales", luego del revuelo que causó sus declaraciones.

Luego de sus explosivas declaraciones en nuestro programa en vivo, el padre Chucho envía este mensaje pidiendo tranquilidad en las redes sociales. pic.twitter.com/b1qbXPeWfL — La Red Caracol (@LaRedCaracol) 6 de agosto de 2018

"No nos maltratemos más por las redes, respetemos, pido perdón si he herido a alguien. Yo no he sido invitado a sacar demonios, no sacó demonios, yo lo único que sé es llevar el amor de Dios", agregó.

Sin embargo, horas antes el padre había expresado que intención de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez es que "quieren servir con amor y sacar todas las cosas que no sean buenas, odios, rencores que polarizan a un país".