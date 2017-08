Para Daniel Samper, la rectificación de Uribe es un nuevo lindero

El periodista Daniel Samper Ospina, a quien el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez acusó de “violador de niños”, celebró el cumplimiento del Tribunal Superior de Bogotá, que le ordenó a Uribe Vélez a retractarse de esas afirmaciones.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Samper Ospina sostiene que por el respeto que merecen la libertad de prensa y la libertad de expresión y por la dignidad de su familia le reconforta la decisión de la justicia y el cumplimiento de la orden del Tribunal.

“Me reconforta saber que la justicia obligó al senador Álvaro Uribe a rectificar las temerarias sindicaciones que hizo sin ninguna prieba, de delitos repugnantes que yo jamás cometería”, dice Samper Ospina en el video.

Agrega que el senador Uribe Vélez no tuvo camino distinto a reconocer que “sus difamaciones en mi contra eran mentiras, irresponsables e insostenibles”.

Además, señala que nadie está obligado a que le guste su labor. “Que mi trabajo sea criticado por alguien que hostigó a críticos, periodistas y magistrados, de alguna manera me halaga”.

Además, concluye diciendo que continuará con su ejercicio de crítica y sátira política, sin importan a quien vaya dirigida. “Inclusive de quien tuvo que rectificar sus injurias y calumnias en mi contra”.

Dice la FLIP

La Fundación para la libertad de prensa, FLIP, en Colombia, valoró la retractación de Uribe Vélez en un comunicado de prensa. “Para la FLIP la rectificación del senador es un paso significativo y en la dirección correcta para el cumplimiento de su obligación como líder público de contribuir con su discurso a un ambiente favorable para la libertad de expresión”.

Sin embargo, la FLIP asegura que la rectificación cumple con algunos, pero no con todos los requisitos constitucionales. “En criterio de la FLIP la rectificación no cumple a cabalidad con el tercer requisito, pues no reconoce haber cometido un error en la información transmitida. Por el contrario dijo que el Tribunal no admitió su “juicio de valor” sobre Samper. Uribe insinuó que en lugar de haber estigmatizado a Samper lo que hizo fue ejercer su derecho a opinar y ser crítico acerca de su trabajo”.

El expresidente, en una publicación en su cuenta de Twitter, cumplió con la orden de retractarse, emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado jueves.