Partido de la U pide apoyo de Duque para cadena perpetua a violadores de niños

La bancada gobiernista del Partido de la U, en reunión con el presidente de la República, Iván Duque, le solicitó al mandatario respaldar el proyecto de acto legislativo que adelanta esta colectividad en el Congreso para condenar con cadena perpetua a voladores y asesinos de niños.

La iniciativa es de la autoría de la representante a la Cámara, Martha Villalba y está lista para ser discutida en primer debate y cuenta con el apoyo de los partidos Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático.

La bancada también le solicitó el respaldo a la iniciativa que pretende prohibir que quienes hayan cometido actos de abuso sexual contra menores y mujeres, participen en futuras negociaciones de paz o en política.

De acuerdo al senador José David Name, del Partido de la U, en la reunión le manifestaron al presidente su desacuerdo con la propuesta de gravar toda la canasta familiar, que el Gobierno contempla incluir dentro del proyecto de reforma tributaria que está preparando.

"El partido de la U es muy claro en el tema del aumento del IVA a la canasta familiar, no vemos viable esa solución. Le estamos pidiendo al señor presidente que incluya dentro de la ley de reforma tributaria, medidas más fuertes para perseguir la evasión en este país. La evasión de este país es más grande que lo que se puede recibir por la reforma tributaria", dijo Name.

Otro énfasis que hicieron los integrantes gobiernistas de la U fue sobre la necesidad de sacar adelante los proyectos de regalías para las regiones en vías terciarias, hospitales, alcantarillados, infraestructura y educación.

REUNIÓN CON BANCADA NO DUQUISTA

El presidente sostendrá otra reunión en horas de la tarde con el grupo del Partido de la U que no están de acuerdo con pertenecer a la coalición de Gobierno, liderado por los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras.

Según Name este grupo le solicitó al presidente una reunión para charlar con él sobre temas de paz y proyectos que el anterior Gobierno sacó adelante.

"El presidente sigue siendo claro que él no va a hacer cambios fundamentes, que no quiere hacer trizas el acuerdo de paz, que está muy interesado por la base guerrillera. Esperamos que en la próxima reunión nos podamos reunir todos", agregó Name.