Pelea en el Uribismo: Fernando Londoño arremete contra Iván Duque

El exministro y dirigente del Centro Democrático, Fernando Londoño, arremetió este viernes en su programa radial contra el senador y precandidato del uribismo Iván Duque, tachándolo de “mosalvete inteligentón”.

La pelea comenzó por unas declaraciones de Duque, en el debate de precandidatos presidenciales de W Radio, en las que criticó que el debate electoral no se puede reducir a una secta detrás de “dos monjes”.

“Vamos a reducir entonces esta discusión simplemente a Uribe y a Santos. Ósea esto es un tema de dos personas como si el resto del país fueran simplemente miembros de una secta que se dejan guiar por dos monjes”, afirmó Duque.

Algo que no le cayó bien a Londoño que lo calificó de “mosalvete inteligentón” (muchacho joven inteligente) que “coquetea” con los santistas.

“Secta dicha en el peor de los sentidos: de fanáticos de un rebaño que no piensa, que no tiene ideas y que sigue al monje y el monje se llama Álvaro Uribe Vélez, que es a quien Iván Duque le debe todo, cualquier cosa que sea en la vida Iván Duque”, afirmó Londoño en su programa Hora de la Verdad.

Y agregó: “ni el presidente Uribe es un monje, ni el Centro Democrático es una secta. Eso no se lo podemos aceptar de ninguna manera. No lo aceptamos y aquí hay un problema de fondo y una línea de rompimiento total”, reiteró Londoño.

En las redes sociales hubo quienes apoyaron al precandidato pero también a Londoño. Ernesto Macías, senador uribista, fue uno de los primeros que salió a opinar del tema sin dejar muy claro a quién defendía.

"Hay dirigentes dentro del @CeDemocratico que quieren volver trizas el Partido. Tratan de destruir lo que @AlvaroUribeVel construye a diario", escribió.

Cabe señalar, que esta pelea no es nueva. En febrero de este año al mismo Uribe le tocó salir públicamente a tratar de unir al partido. “El problema es con Santos y su gobierno, no entre nosotros. Me dedicaré con devoción a esa tarea con respeto y apoyo igual a todos nuestros candidatos”, afirmó Uribe, sobre un choque interno que estaba supuestamente dando entre Fernando Londoño, Iván Duque, Ernesto Yamhure y Harold Bedoya, por el supuesto uso de bases de datos para enviar propaganda negra contra Duque.