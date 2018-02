Periodista cartagenera denuncia discriminación en Universidad del Rosario

El pasado 13 de febrero, Kendry Serrano, periodista cartagenera quien trabajó en El Universal y hoy forma parte de Colprensa, asistió a una conferencia en la Universidad del Rosario, en Bogotá, cuando sufrió un acto de discriminación.

Serrano manifestó que por su color de piel fue acusada de haber robado la maleta de uno de los conferencistas invitados.

"Yo estaba en calidad de periodista cubriendo la conferencia inaugural de la Universidad del Rosario, que curiosamente, se tituló ‘Ética pública: responsabilidad de todos’. Allí fui acusada, sin ninguna prueba, de ser la única “sospechosa” de haber robado la maleta de uno de los conferencistas invitados” a dicho evento, al que asistieron cientos de personas", explicó.

La comunicadora social indicó que en un primer momento una funcionaria de la universidad acompañada de un hombre de seguridad se acercó donde ella estaba y le preguntó si los dos bolsos que tenía eran de ella, a lo que afirmó que sí. (Uno de los bolsos era de la fotógrafa que la acompañó al evento).

Luego fue abordada por 6 personas más, entre los que se encontraban el conferencista, varios funcionarios de la universidad y personal de seguridad, quienes le exigían que mostrara sus pertenencías.

"Una señora, se acercó al sitio donde estuve ubicada desde que llegué al Cubo de Colsubsidio, donde fue el evento, y me preguntó si ambas maletas eran mías. Yo, siendo consciente del tono de la pregunta, le contesté que sí y le contrapregunté sobre el porqué de la duda. Ella me respondió que lo hacía porque se había perdido un bolso. Me dispuse a trabajar pensando que era un malentendido y que con mi respuesta el tema quedaría allí. Pero al minuto estaba rodeada de 6 personas más", afirmó.

Kendry Serrano sostuvo que se negó a mostrar los objetos que tenía en los bolsos porque solo a ella le hacían tal petición y porque los únicos autorizados para hacer requisas son los agentes de la Policía.

Finalmente la situación se aclaró cuando la fotógrafa tomó uno de los bolsos y salió para subir las imágenes del evento al sistema.

La periodista detalló que ya está adelantando acciones legales y además pretende dar a conocer el caso al Observatorio de Discriminación Racial.

¿Qué dice la universidad?

En diálogo con ElUniversal.com.co, el director de Comunicaciones de la Universidad del Rosario, Juan Eduardo Prado, reconoció el acto que sufrió la comunicadora e indicó que mañana se le pedirán excusas públicas.

"Luego de la recopilación de los hechos, se redactó una carta firmada por el rector de la institución pidiéndole excusas. Esta se le hará llegar mañana a ella", indicó Prado.