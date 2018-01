A pesar de protestas, alcalde de Bogotá reitera la restricción de parrilleros

El alcalde Enrique Peñalosa Londoño, anunció la restricción de parrilleros hombres en toda la ciudad, con el propósito de combatir la ola delincuencial que azota a la capital del país por los distintos atracos y fleteo a manos de estos automotores, lo que generó inconformismo en los dueños de estos vehículos.

Los afectados por el decreto que expedirá el alcalde, pasadas las 7:00 de la noche del miércoles se concentraron en distintos puntos de la ciudad para protestar; La Avenida Boyacá con calle 26, Avenida La Esperanza con Avenida Rojas, la Calle 63 con Avenida 68, La Avenida de las Américas, la Carrera 30 y la Avenida El Dorado, fueron algunos de los epicentros en donde se vio afectada la movilidad.

La intención de los motociclistas fue tomarse las principales vías en un plan 'tortuga', para llamar la atención del Distrito por la medida que piensan tomar las autoridades en las que se verán perjudicados, porque su medio de transporte es la moto.

Pese a la protesta, Peñalosa se pronunció a través de su cuenta de Twitter, "No me gusta tener que poner restricciones a las motos. Pero el crecimiento de delitos cometidos por parrilleros lo hizo indispensable. Ese mismo problema y otros, hizo que en mayoría de grandes ciudades chinas prohibieran totalmente las motos", indicó.

No obstante, desde la tarde de ayer hasta la mañana de hoy, algunos de los motociclistas afectados siguieron en pie con su protesta en la que no solo rechazan la prohibición de parrilleros hombres en motos, sino también el cobro de peajes para las motos y aumentos tanto en los impuestos como en el Soat.

El mandatario de Bogotá aseguro que apoya a las motos de muchas maneras: “las de menos de 125 cms no pagan IVA, no pagan impuesto a los automotores (rodamiento), no pagan peajes, no tienen Pico y Placa. Pero los atracos de parrilleros estaban creciendo demasiado".

Finalmente, cientos de motociclistas se han dado a la cita este viernes, donde se tomarán algunos lugares de Bogotá para seguir manifestando su inconformismo ante la medida que anunció el alcalde y con el que se verán afectados según ellos, por ser su medio de transporte.