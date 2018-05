Pescadores afectados por pozo La Lisama en Santander protestan contra Ecopetrol

Los manifestantes impiden la entrada de los trabajadores de la estatal petrolera a varios pozos ubicados en la zona de La Fortuna, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, entre ellos a La Lisama 158.

Desde el pasado miércoles, cerca de 50 pescadores de las zonas de la Cascajera, Buenavista, La Fortuna y Ríosucio se manifiestan por presuntos compromisos incumplidos tras el derrame de crudo del pasado 15 de marzo.

La información fue confirmada por el líder de la Junta de Acción Comunal de La Fortuna, Carlos Moreno, quien informó que “protestamos por varios motivos. El primero es el tema laboral, ya que el volumen de empleo que ofreció Ecopetrol no corresponde con la demanda del número de pescadores afectados con la tragedia ambiental”.

Por su parte, un vocero de los pescadores, Henry Amaya, manifestó que “el poquito trabajo que dieron para los pescadores sólo duró un mes, luego llegó otra empresa contratista a las labores de limpieza y no volvió a contratar a la gente de la zona. Los trabajadores que traen, todos son de afuera, no pertenecen a la región…”.

Amaya expresó que “somos más de mil pescadores y apenas le dieron trabajo como a 90. Además, nos prometieron ayudas y sólo hemos recibido un mercado que alcanzó como para 15 días. No podemos salir a pescar porque la gente no compra”.

El líder comunal, Carlos Moreno, indicó que otra de las razones de la manifestación obedece a que “hicieron una reunión en Piedecuesta para ver qué producto iban a utilizar para limpiar el caño y los demás afluentes contaminados pero a nosotros, que somos los directos afectados, nadie nos invitó”.

Moreno explicó que “se debe abrir un debate para la recuperación del ecosistema porque les presentamos cerca de 40 propuestas y ninguna fue escuchada”.

¿Qué dice Ecopetrol?

A través de un comunicado, Ecopetrol manifestó que no es cierto que no se haya contratado mano de obra de la zona para los trabajos de limpieza, puesto que "hoy trabajan en la fase de estabilización de la emergencia, 485 personas, de las cuales el 75% pertenece a la comunidad. El 25% restante corresponde a personal especializado".

Asimismo, la empresa petrolera reiteró el llamado para que "los manifestantes cesen los bloqueos y hagan uso de los mecanismos institucionales, con el fin de que sea el diálogo propositivo el que permita superar las diferencias".