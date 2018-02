Petro arremete contra Uribe y Vargas Lleras

El precandidato presidencial y aspirante en la consulta interpartidista de la izquierda, Gustavo Petro, quien ha intensificado en estos días su actividad proseletista con manifestaciones en varias capitales criticó fuertemente al expresidente Álvaro Uribe y a su contrincante Germán Vargas Lleras.

Durante una concentración en Quibdó (Chocó) cuestionó al exvicepresidente y les dijo a los ciudadanos: “si ustedes ven la política como un negocio, cojan este Lleras (billete de $100.000) y voten por él. Pero las consecuencias será la discriminación, la desigualdad social y las nuevas esclavitudes en Colombia, las nuevas violencias. Pero si la política es la escogencia de caminos de futuros y presentes, de luchas, ustedes van a botar el de $100.000 y van a dejar a Vargas Lleras en un chispero y van a escoger el camino de Gaitán. El de la construcción de una era de paz, el segundo camino".

En cuanto al expresidente Uribe, Petro recordó expresiones en las que el jefe del Centro Democrático lo muestra como el miedo electoral. “Los convoco a no dejarnos dividir a no dejarnos asustar, ellos tienen miedo. Dijo Uribe: tengo miedo de Petro. Yo le respondí, que tiemblen los corruptos. Ellos son los que tienen que temer, no nosotros".

Manifestó además que "cómo es posible que la politiquería en Colombia le quite el querer ser a los jóvenes porque no tienen para pagar la Universidad, cuando Colombia sí tiene la manera para poner al servicio una universidad pública de calidad".

Petro sostuvo además: "vamos hacia una economía productiva, vamos a democratizar el campo… Todo latifundio improductivo fértil que no produzca industrialización o alimentos tendrá la más elevada cifra en impuesto. Así vamos a modernizar el campo, democratizando la tierra para que el campesino se vuelva granjero”.

El exalcalde de Bogotá sostuvo finalmente que "una era de paz implica una reforma a la salud y necesitamos una justicia independiente de la política, autónoma y ejemplar. El modelo de salud de Colombia Humana es el de la prevención y no tendrá EPS, no necesitamos intermediarios financieros para agenciar una salud”, dijo.