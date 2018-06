Petro: "Invito a Duque a separarse de todos los corruptos de Colombia"

En el Centro de Eventos y Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en el centro de Bogotá, el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, reconoció la victoria de Iván Duque en un discurso ante cientos de simpatizantes que se reunieron en el lugar.

"¿Qué esperamos de Duque? Aceptamos su triunfo, Iván Duque es el presidente de Colombia. No vamos a pedir ministerios ni embajadas ni nada, hoy somos la oposición a ese Gobierno. Somos oposición no porque no queramos, sino porque no coincidimos con él", resaltó Petro.

“Nos ganaron diciendo que éramos ateos, que habíamos matado gente, que nos íbamos a volver Venezuela, que íbamos a cerrar iglesias, pero eso es mentira, tenemos las manos limpias, no nos hemos robado un peso en Colombia”, agregó.

Por su parte, el candidato también resaltó que este domingo triunfaron en departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Sucre, y en ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla.

“Quiero agradecer a los centenares de miles de ‘abejitas’ libres, poco domadas, que construyeron este resultado. Ocho millones de colombianos libres, orgullosamente libres”, dijo.

En su discurso, Petro también destacó que no se siente derrotado y que los ocho millones de votantes se convertirán en una razón más para seguir su camino político, que durante este Gobierno será el de la oposición.

“Yo no me siento derrotado, tan acostumbrados estamos a no estar en el poder que no nos morimos porque esta vez no fue. Casi nos duplicamos en dos semanas, pensé que iban a ser más fuertes mis ideas para lograr ser el primer presidente costeño del siglo. Faltó un poco”, afirmó en la intervención.

En medio de diferentes ovaciones de los asistentes, el nuevo senador señaló que continuará una campaña el próximo año para las elecciones de alcaldes en varias regiones del país.

“2019 se acerca, volvamos mayoría a los alcaldes Humanos y Humanas, esperamos ganar en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bogotá, Popayán, ganar en la mayor parte de Colombia. Tarea que tenemos que empezar a trabajar”, aseguró.

“Le tengo que pedir disculpas a Bogotá. No podría volver a la Alcaldía, las tareas que nos demandan los ocho millones de electores no nos permiten un regreso a la Alcaldía, habrá una selección común, invitaré a todas las fuerzas políticas y sociales a seleccionar únicos candidatos y candidatas”, añadió.

Finalmente, el candidato se volvió a referir a la campaña de su contrincante y criticó las diferentes alianzas que se realizaron durante estos últimos meses.

“Los asustamos tanto que los juntamos. Tuvieron que juntar todo el miedo, la venganza y la violencia. Sacamos ocho millones de votos que no sacaron Uribe ni Santos, realmente los asustamos”, dijo en su discurso.

“Somos indestructibles e inderrotables. La Colombia Humana vive, ha triunfado y solo falta un paso. Algún día, muy pronto, entraremos a la Casa de Nariño”, concluyó.