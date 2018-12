Petro respondió al video de los 20 millones de pesos, pero las dudas siguen

Aunque el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro intentó explicar este lunes, en un video de más de 40 minutos, por qué recibió hace 14 años, 20 millones de pesos en efectivo, aparentemente para financiar su actividad política, no logró despejar las dudas que rondan el ambiente político y judicial del país desde que las imágenes fueron presentadas en la plenaria del Senado el martes de la semana pasada.

Petro, que leyó en el video compartido en redes sociales una declaración que explicaba su relación con el ingeniero Juan Carlos Montes y el arquitecto Simón Vélez, no logró convencer incluso a personas que lo apoyaron en su última campaña presidencial, como la exsenadora Claudia López, quien cree que a Petro no le ayudó ni poquito su video de respuesta de hoy.

Estimó López que “en semejante lío, da una explicación gota a gota: Decenas de trinos, un vídeo de 40 minutos y mañana rueda de prensa no le ayuda ni poquito a Petro en su explicación del videobillete, que obviamente le sacaron por saña política, pero que es espantoso, ni a los ciudadanos a entender!”.

En el video, Petro aclara que la grabación fue hecha por el mismo Montes, quien, según dijo, tenía la obsesión por dejar registrados todos los momentos de su vida. Dijo que Montes guardó el video por más de 14 años y que “detrás de la grabación no hubo un ánimo extorsivo, ni su publicación obedece a una traición de mi viejo amigo”, sino que el video fue extraído del computador de Montes por hackers contratados.

Sin embargo, no quedó del todo claro en la respuesta de Petro que Montes no hubiera tenido la intención de chantajearlo. El ex alcalde de Bogotá reconoció que el ex funcionario de su administración había quedado dolido cuando fue despedido de la Unidad de Mantenimiento de la Alcaldía y que fue en ese momento en que le mostró el video. ¿Qué buscaba con mostrárselo?

Los congresistas del Centro Democrático coincidieron a su vez en preguntarse por qué si Petro conocía el video desde 2015 cuando terminó su gestión de Alcalde de Bogotá, guardó silencio hasta ahora, y sólo se pronuncia porque lo revelaron en el debate.

De acuerdo con el senador Ciro Alejandro Ramírez, el problema que se debe analizar en el país “no es que sean 20 millones y el valor de cada billete. El debate es que así sea un sólo peso, la izquierda está untada con este presunto hecho de corrupción que se debe aclarar a la opinión pública”.

Para Ramírez, “lo más importante no es en qué momento se conoce el video, lo más importante es que Petro le debe dar explicaciones a las autoridades, quienes deben determinar su legalidad y si se cometió algún delito por parte de Gustavo Petro”, añadió.

Otra voz del uribismo que cuestionó la declaración de Petro fue el senador Carlos Felipe Mejía, quien considera que la misma es “una pieza literaria leída con la más cínica entonación y llena de contradicciones. Petro indecente entre más habla, más se hunde!”.

Los congresistas de la Colombia Humana, que salieron a defender a Petro el martes pasado, como el senador Gustavo Bolívar, no se habían pronunciado aún este lunes al caer la tarde.

Según se conoció, la mayoría de ellos esperarán para mañana, cuando Gustavo Petro hará una rueda de prensa en donde se pronunciará sobre las dudas que aún queden de su pronunciamiento.

Sin embargo el escenario en donde más se espera que el petrismo hable es la sesión plenaria del martes, que será la continuidad al debate de la semana pasada y será transmitida en directo.

Frente a la situación jurídica de Petro, las dudas son aún mayores. En ese caso, de la información con la que se cuenta hasta el momento, no es posible señalar, según los expertos, que haya cometido algún delito.

“El vídeo en sí mismo son unas imágenes que no permitirían ni siquiera saber la cantidad de dinero que se estaría recibiendo por parte de Petro, no podría hablarse de quién le está entregando el dinero. El vídeo no constituye prueba para abrir una investigación o ir a formular una imputación en contra del senador”, afirmó el abogado penalista y ex fiscal Élmer Montaña.

Según Montaño, aunque se vea que está recibiendo dinero de alguien, no es claro si fue a título de préstamo o si fue una donación, y eso en sí mismo no significa ningún delito, salvo que después se demuestre que ese dinero pertenecía a un delincuente o a alguna organización criminal.

“El video en sí mismo no está indicando absolutamente nada, no está implicando la comisión de delito, no está referenciando la comisión de ninguna irregularidad, no está indicando que se esté recibiendo plata indebida”, señaló, aunque reconoció que las imágenes se han prestado para todo tipo de suspicacias y especulaciones.

Con él coincidió Rubén Darío Henao, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien afirmó que la entrega del dinero en sí misma no constituye delito, “salvo que exista un contexto en el que se pruebe sea producto de un ilícito o se vaya a cometer uno”.

Sin embargo, Henao señala que Petro “tiene que dar muchas explicaciones. Y tienen que ser lógicas de parte de quien se dice ser el faro de la anticorrupción en el país, bien sustentadas y ben motivadas y no argumentando que por qué el vídeo lo tenía x o y senador, y por qué se esperaron tanto para presentarlo”.

Este martes, Petro continuará dando respuestas, por primera vez en un espacio que le dará a los periodistas la oportunidad de contrapreguntar. Con lo que conteste seguirá jugándose su futuro político y judicial.