Piedad Córdoba denuncia penalmente a medios por no invitarla a los debates

Una semana después de que dejó su carrera por ganar la Presidencia de la República, la excandidata Piedad Córdoba instauró una denuncia penal en la Fiscalía General contra los medios de comunicación Teleantioquia, Telecaribe, la revista Semana, el periódico El Heraldo y la Universidad del Norte de Barranquilla por la discriminación al no haberla invitado a los debates que organizaron cuando ella aún aspiraba.

“Consideramos que hubo una violación clara y flagrante de la norma penal. En este caso la norma impide que se discrimine a una persona, que le quiten el derecho a una persona cuando si se lo dan a otra y eso fue lo que pasó en el caso de Piedad Córdoba. Claramente la estigmatizaron por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser una persona de color, por sus ideas políticas y por su humanismo”.

Córdoba manifestó que los actos discriminatorios obstruyeron el pleno ejercicio de sus derechos por razón de su raza, género y orientación política. Además, señaló que no sólo ella fue discriminada sino también su homóloga Vivianne Morales, quien también se presentó para los comicios del próximo 27 de mayo.

“No lo hago desde el resentimiento ni de la amargura sino desde lo que significa la ciudadanía de las mujeres, y empoderamiento de las mujeres para que podamos decidir qué país queremos tener”, sostuvo Córdoba.

Planteó además que “el hecho de que ya no sea candidata no significa que no pueda alzar la voz, no significa que no pueda discutir lo que significa para las mujeres esa construcción de poder. Son muy pocas las mujeres concejales, son muy pocas las mujeres diputadas, escasamente gobernadoras y escasamente representantes a la Cámara”.