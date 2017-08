Pinzón invita a todos los partidos a ser parte de 'Ante todo Colombia'

El exembajador de Colombia en Washington Juan Carlos Pinzón inscribió su comité promotor 'Ante todo Colombia', con el cual empezará la recolección de firmas para buscar llegar a la presidencia de la República en las elecciones de 2018.

"Creo que los partidos políticos son importantes, pero estamos en un momento de la historia donde hay que trascender, grupos o sectores. Estamos en un momento de la historia donde Colombia tiene que estar por encima de todos. Por eso, este movimiento, estas fuerzas ciudadanas donde 'Ante todo está Colombia' es el camino por el cual queremos invitar a todos los colombianos a que trabajemos juntos. Invito a todos los colombianos de todos los partidos, del partido de la U, del partido Centro Democrático, del Partido Verde, de todos los sectores a que trabajemos por Colombia", dijo Pinzón.

El exembajador, afirmó que se tiene que hacer una gran coalición de centro para que muchos más colombianos sientan que pueden permanecer a la misma y donde la premisa será dejar todo de lado para poner primero los intereses del país.

"Hay una tremenda polarización, la gente se está enfrentando por temas de manera permanente y eso aveces nos hace olvidar de lo más importante: la patria, los retos, cómo trabajar en sociedad, en equipo, por el futuro de la nación. Estamos hoy aquí por Colombia. ‘Ante todo Colombia’ debe estar en el primer punto de la agenda de todos nosotros, de todos los colombianos. Necesitamos hacer un esfuerzo por abrir una sombrilla en la que quepamos todos los colombianos", dijo.

Pinzón afirmó que se debe trabajar en las potencialidades del país, trabajar contra la corrupción, fortalecer las instituciones, la educación y la justicia para que no haya más impunidad.

"Los colombianos están cansados de ver que violen sus derechos, que los atracan, que los extorsionan y lamentablemente hay más garantías para los delincuentes que para el ciudadano de pie, eso no puede ser más. Pero esto no se construye solo con discursos o voces de fuerza, se construye con la voluntad de construir consensos sociales que lleven a reformas, que lleven a ajustes, que lleven a direccionar recursos y presupuestos. Al país le vamos a prometer trabajo duro y parejo, pero no cosas que no son ciertas".