Pleito judicial podría tumbar la libertad de horarios en transporte de pasajeros

Un proceso judicial que compromete a las Superitendencias de Transporte e Industria con la empresa regional Transportes Armenia, en donde está impedido el actual superintendente Javier Antonio Jaramillo, podría llevar a que se caiga la libertad de horarios, con lo que se afectaría el 90% de la operación nacional.

El pleito lleva 10 años, y data cuando el gerente de entonces de Expreso Palmira y hoy superintendente, dio vía libre a una serie de acciones judiciales contra la Transportes Armenia, que según los directivos de esta compañía se convirtió en una obsesión.

“Y no es simplemente un supuesto delirio de persecución el que nos asiste en Transportes Armenia S.A. Siendo representante legal el señor Jaramillo interpuso varias quejas contra nosotros, reproches la gran mayoría de ellos que fueron resueltos a favor de nuestra empresa, pero todo tomó un rumbo distinto cuando lo nombraron en semejante cargo, superintendente, en donde son evidentes los conflictos de intereses. El señor Jaramillo ha tenido que declararse impedido para decidir en un sinnúmero de empresas del sector transporte. Para qué un Superintendente así”, dijo Jorge Luis Cadavid Romero, apoderado judicial de Transarmenia.

Aunque el Superintendente se debió declarar impedido para actuar contra esta empresa inmediatamente posesionado en octubre de 2014, fue solo hasta diciembre de 2015, cuando radicó dicha solicitud.

Los decretos de designación de Superintendente de Puertos y Transporte Ad-Hoc para todos los efectos relacionados con Transportes Armenia fueron firmados en diciembre de 2017, ratificados en el presente año, en cabeza del Viceministerio de Transporte. Estos actos administrativos fueron respaldados por las Resoluciones 743 del 27 de marzo del año 2017, del Ministerio de Transporte y el Decreto 388 del 26 de febrero del año 2018, de la Presidencia de la República. Pero en la práctica todo sigue igual.

El abogado Cadavid Romero, señala que ya sin un campo de acción tan amplio, porque el impedimento era evidente, directivos, todos de la familia Jaramillo Ramírez, a su vez, dueños de Expreso Palmira S.A., denunciaron a Transarmenia, esta vez, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por presuntas conexiones irregulares que generaban competencia desleal.

“No obstante, sorprendentemente, por esas cosas de la vida el funcionario que juzgó el caso en la Superindustria incluyó la resolución 7811 de 2001 (libertad de horarios), a la cual acuden el 100% de la empresas del sector transportador, y desde luego no solo Transportes Armenia, sino también la misma Expreso Palmira S.A.”, anotó Cadavid. La Resolución 7811 de 2001 se refiere a la libertad de horarios, la cual fue ratificada en su legalidad por el Consejo de Estado con ponencia de la magistrada Olga Inés Navarrete Barrero en 2004, quien negó una acción de nulidad, con lo que aclaró todas las dudas al respecto.

El abogado Cadavid señala que “la resolución 7811 es la misma norma que utiliza Expreso Palmira para operar la ruta de la discordia (Armenia-Cali-Armenia vía Panorama), cuando también tiene autorizados por el Ministerio de Transporte solamente tres horarios, los mismos que tiene Transarmenia aprobados en la actualidad para ese trayecto, pero la empresa vallecaucana utiliza su -capacidad transportadora-, a conveniencia, razón principal de esta denuncia pública. Ellos tienen seis veces más vehículos que nosotros. La pregunta es: por qué en Expreso Palmira si pueden utilizar todos sus buses para la libertad de horarios, pero nosotros no”.

El litigio ya llevó a que la Superintendencia de Industria y Comercio emitiera en primera instancia un fallo sancionatorio a Transportes Armenia S.A, el cual se encuentra apelado, por lo que ahora el proceso está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que decidirá quién tiene la razón.

A su turno, la Supertransporte, al parecer desconociendo los efectos suspensivos del recurso de apelación, ordenó aplicación inmediata del citado fallo, a sabiendas que no estaba en firme, sin esperar el pronunciamiento del superintendente ad-hoc el viceministro Andrés Chaves, y afectando de paso, la operación de la ruta Armenia-Cali-Armenia que opera Transportes Armenia.

“Incluso, llegaron al extremo de prohibirnos los convenios con otras empresas en temporada alta, aspecto que no tiene nada que ver con el litigio”, ratificó el abogado Cadavid.

Si el Tribunal Superior de Bogotá falla en contra de Transportes Armenia, no solo ratifica la decisión que le afectará económicamente, sino que el hecho jurídico en segunda instancia, afectará toda la operación nacional y generará que por otra vía, una subjetiva, el 90% de las empresas de Colombia de transporte de pasajeros por carretera, perderán la opción de libertad de horarios, es decir solo beneficiará a las más grandes.

Otros abogados expertos en transporte sostuvieron que si existe una resolución de libertad de horarios y acude a dos principios básicos que los restringe: no incrementar la capacidad transportadora autorizada de la empresa y no suspender los servicios legalmente autorizados en otras rutas, la citada “capacidad transportadora de empresa” se refiere al total de la flota y no a los despachos autorizados en la ruta, porque de lo contrario, no se necesita ser un experto para comprender y concluir, que no tendría ningún objeto una norma que conceda la “libertad de horarios” si se remite taxativamente a los mismos vehículos utilizados y aprobados en la ruta.