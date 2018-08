Plenaria del Senado debatió la difícil situación de Electricaribe

La plenaria del Senado de la República realizó este martes un debate sobre la situación de Electricaribe, citado principalmente por la bancada de la región, debido a las irregularidades que desde hace varios años vienen afectando a los usuarios del servicio de energía en la Costa Atlántica.

Uno de los temas que más generó controversia es que los usuarios no deben tener incrementos de las tarifas para cubrir la crisis, además se propuso que la nueva empresa que llegue a la operación cumpla con todos los requisitos para cubrir la demanda y solucionar los problemas del suministro del servicio eléctrico.

El senador Conservador David Barguil indicó que esta es una grave problemática que viene afectando a 10 millones de ciudadanos de la Costa Atlántica y que esta compañía ha abusando de las tarifas de los usuarios de esta región. Además, aseguró que el año pasado se registraron más de 113 horas de interrupciones en el servicio de energía, afectando el desarrollo de los siete departamentos en el que está compañía presta el suministro.

“Electricaribe no solamente se ha burlado de los usuarios sino también de la buena fe del Estado colombiano para sacar esta problemática. También se ha burlado de trabajadores y de los pensionados y de los bancos en Colombia, y la intervención que se dio era necesaria. La llegada de un nuevo operador es una exigencia que le hacemos al gobierno como un compromiso con el Caribe”, indicó Barguil, quien resaltó que hay unos delitos de carácter penal, “porque los recursos se los robaron”.

Por su parte, la senadora de Cambio Radical Daira Galvis, también aseguró que a la Costa Caribe le han tomado el pelo y han abusado de la gente que tiene las necesidades del servicio de energía.

“Nosotros hemos dicho en muchas oportunidades y nos hemos dirigido a todas las autoridades y todavía andamos buscando que el Estado y los Gobiernos Nacionales que han transitado resuelvan la problemática del Caribe en materia de energía”, indicó Galvis, quien también aseguró que la solución no puede ser que entre un nuevo operador, pero la deuda sea asumida por los usuarios vía tarifas.

Galvis también resaltó que la privatización de la energía, de las empresas operadoras y generadoras resultan ser gran parte de las causas de los problemas que desde hace tiempo viene enfrentando la Costa en materia energética, por lo que propuso que se liquide definitivamente Electricaribe y que el Gobierno cree una empresa en la que sea el accionista mayoritario y se asocie con un privado para prestar el servicio.

Entre tanto, el senador del Centro Democrático Fernando Araujo destacó que los problemas de Electricaribe vienen desde el 2013, cuando la empresa Gas Natural entró a operar y por eso era necesario hacer la intervención de la compañía para evitar un apagón en la región.

"Pongamos a Electricaribe en liquidación y que vengan empresas a prestar un mejor servicio, el país debe conocer la posibilidad de que la compañía se convierta en varias empresas, que reduzca el riesgo de generación de energía", indicó Araujo, quien además cuestionó que no se haya pensado en demandar a Gas Natural por las graves afectaciones que ha generado en la región.

Sin embargo, el agente liquidador de la compañía, Javier Alonso Lastra, destacó durante su intervención que el 89 % de los clientes del mercado eléctrico de la región son los estratos 1, 2 y 3, y el resto son los que están apalancado el funcionamiento, además reconoció que el 47 % de los transformadores de la compañía superan los 40 años y esa es una de las causas por las cuales los usuarios no reciben un servicio de calidad.

"La tarifa de Electricaribe resulta ser, en este momento, la más barata del país, en costo unitario, con generación, transmisión, distribución y pérdidas", indicó Lastra.

Por su parte, a pesar de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no había llegado a la plenaria del Senado, destacó en un debate, que inició en horas de la mañana en la comisión de ordenamiento territorial, que el gobierno está enfocado en solucionar la crisis para los usuarios pero que se debe evaluar muy bien el tema financiero para poder prestar un mejor servicio.

“Si no somos serios en estimar exactamente cuáles son las obligaciones que tiene la empresa no vamos a encontrar una solución que sea sostenible y consistente con la meta última, que es la satisfacción de los usuarios y la realización de las inversiones necesarias para que esa empresa prospere, y no estamos hablando de números pequeños, estamos hablando de 7 billones de pesos”, señaló Carrasquilla.

El funcionario también destacó que se deben revisar las inversiones necesarias para solucionar los faltantes de caja que se están presentando, uno de esos aspectos serían los subsidios.

“Tenemos que proveer y empezar un proceso de inversión, porque ningún inversionista va a poner de la nada 7 billones de pesos y nadie los va a poner cuando tiene una compañía con unos endeudamientos fuertes en materia financiera y una demanda en tribunales internacionales”, aseguró el ministro.

El jefe de la cartera de Hacienda también destacó que para el gobierno la prioridad son los usuarios y el bienestar a largo plazo los ciudadanos y de las finanzas de la compañía, porque “la solución tiene que partir de reconocer exactamente cuál es la dimensión del problema, cuáles son sus orígenes y qué es lo que se necesita”.

Al cierre de esta nota, el debate aún continúa en la plenaria del Senado y aún faltan por intervenir los voceros de las bancadas y los funcionarios del gobierno citados como la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, entre otros.

(((Noticia en desarrollo)))