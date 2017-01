Polémica por baile entre observadores de la ONU y guerrilleras de las FARC

El video de dos delegados de la ONU, integrantes de la comisión tripartita de verificación de la dejación de armas de las Farc, bailando con guerrilleras de ese grupo insurgente en un punto de preconcentración ubicado en La Guajira, generó polémica en varios sectores políticos.

Las imágenes, que corresponden a la fiesta de fin de año del frente 59 de las Farc, causaron diversas opiniones y reacciones por parte de críticos y defensores del proceso de paz.

Margarita Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, afirmó que las imágenes son “humillantes y ofensivas. Se nos ha dicho que la ONU ejercería una función totalmente técnica e imparcial, pero por lo que se ha visto hemos quedado notificados de que ese organismo ha asumido la responsabilidad que se le ha delegado como una fiesta y no como un proceso que debe conducir a la desmovilización efectiva de las Farc”.

Por su parte, el senador y presidente del partido de La U, Armando Benedetti, concuerda en que dichos hechos no debieron pasar. “Tampoco para que de ahí se desprenda una diatriba de los de el No o los de el nunca. Bailar no tiene nada de malo y menos en el caribe”.

La senadora del partido Conservador, Nidia Marcela Osorio, concuerda en que lo ocurrido no debería “afectar el proceso de implementación”.

Por medio de un comunicado, la Misión de la ONU en Colombia aseguró que el comportamiento de los delegados fue “inapropiado y se tomarán las medidas que correspondan”.

Algunas reacciones en twitter

No había tanta controversia por un baile desde que Kashima se bailó a Nacional. — Sergio Bernal (@KRIMINALinc) 3 de enero de 2017

La noticia es que hoy, 3 de enero de 2017, el gran problema que ocupa la agenda nacional es un baile. No recuerdo en mi vida nada similar. — Andrés MejíaVergnaud (@AndresMejiaV) 3 de enero de 2017

Los de las FARC van a entregar las armas y celebran año nuevo bailando. ¿Qué querían? ¿tiros al aire? — Laura (@PieldeCrayon) 3 de enero de 2017

Nueva modalidad de indignación: ver a los de las Farc realizando actividades comunes y corrientes — Adolfo Zableh (@azableh) 3 de enero de 2017

— Somos de la ONU, Comandante

— Sí, sigan, ¿qué se les ofrece?

— Venimos a verificar si necesitan más whisky. — El Más Godo (@ELMASGODO) 2 de enero de 2017