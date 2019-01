Polémica por muñecos alusivos a Duque y Uribe en desfile de años viejos en Pasto

Frente a su publicación, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, respondió que “lo lamentable es no conocer a los pueblos, no entenderlos, no sentir y ser como ellos”.

Lo lamentable es no conocer a los pueblos, no entenderlos, no sentir y ser como ellos. Senador, acá en el Sur el pueblo es libre y más en carnaval. El desfile de años viejos es para eso, para que el pueblo se exprese. Y la libertad de expresión se respeta, así no les guste. https://t.co/52FZT8umfY

Ante esta respuesta, el senador Mejía reconoció que “la gente tiene el derecho de expresar lo que quiera”, y anotó que no cree “que valga la pena descalificar la actividad porque están expresando críticas al Gobierno”.

Además, agregó que “no venga a decir que opinar sobre agresiones es no conocer a los pueblos. Vaya a enredar a otro con su análisis sesgado. Libertad de expresión no es insultar, no es ultrajar, no es burlarse con grosería, no es calumniar”.

Cabe recordar que las carrozas participantes de este desfile, como actividad previa a las del Carnaval de Blancos y Negros, que van del 2 al 6 de enero, tenían mensajes alusivos a la reforma tributaria y a Odebrecht.

En este desfile del pasado 31 de diciembre, organizado por Corpocarnaval, el jurado consideró que el muñeco de año viejo mejor elaborado y con mayor creatividad fue el de la carroza ‘Yo no soy titiritero’. En ella se observaba al expresidente Alvaro Uribe con hilos junto a Iván Duque.