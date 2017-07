Polémica por supuestos no pago a avanzadas de Alejandro Ordóñez

Algunas personas que ayudaron a la recolección de firmas del exprocurador Ordóñez en el centro de Bucaramanga, denunciaron que no les pagaron lo pactado por su trabajo.

El proceso de recolección de firmas que inició el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado el pasado miércoles en el centro de Bucaramanga, se vio empañado por la denuncia que hicieron varios de los integrantes de la avanzada del precandidato presidencial quienes advirtieron que fueron timados por coordinadores de la campaña de Ordóñez en esta región del país.

Los denunciantes advirtieron que un grupo de por lo menos 21 personas fueron contratadas por los coordinadores de la campaña de Alejandro Ordóñez para que les ayudaran a recolectar firmas en el centro de la ciudad a cambio de $50 mil el día; sin embargo, el pago nunca se cumplió.

“Un muchacho que es asesor de ellos nos contrató a nosotros, un grupo de 21 personas y nos dijo: “les pagamos $50 mil el día, les damos su almuerzo y le damos su refrigerio”. Nosotros lo hicimos, acompañamos al señor Alejandro Ordóñez por el centro de Bucaramanga, recogimos firmas, pero le cuento que ni un vaso de agua nos dieron, nos ignoraron totalmente el trabajo que el grupo había hecho”, señaló César Mosquera, quien habría participado en el proceso de recolección de firmas.

Según Mosquera, tras el incumplimiento del pago por la avanzada que le realizaron al precandidato Ordóñez, fue citado para el jueves (día posterior a la recolección de firmas en el centro de la ciudad) para que se acercara hasta el hotel donde está ubicada la sede de la campaña del exprocurador para concertar el pago.

Allí fueron recibidos según ellos por Alberto Rodríguez, coordinador de la campaña de Ordóñez en Santander, quien al parecer no solo no les pagó, sino que además los habría maltratado.

“Se portó muy mal, nos rebajó, no nos valoró el trabajo, no nos pagó aludiendo que plata no había, y después de que nos habían dicho que nos iban a pagar a $50 mil el día, nos salió con el cuentico de que nos iban apagar el mínimo pero teníamos que recoger 120 firmas por persona al día y esas firmas debías ser certificadas por la Registraduría para ahí sí pagarnos”, agregó Mosquera.

“A NADIE SE CONTRATO"

Por su parte, el coordinador de la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez en Santander, Alberto Rodríguez, desmintió las versiones de Mosquera Gómez y aseveró que no contrató a nadie para realizar la avanzada del exprocurador en Bucaramanga el miércoles anterior.

“Nosotros somos una campaña muy austera y las personas que nos acompañaron lo hicieron voluntariamente, ese señor Mosquera ni lo conozco, no sé quién sea, pero efectivamente por aquí vino a manifestar que le habían ofrecido unas personas que no están dentro de la campaña un valor por acompañarnos. Como no accedí a pagarle se disgustó mucho y hasta me amenazó de muerte”, aseguró Rodríguez.

Así mismo, el coordinador reconoció que posterior al incidente, le ofreció trabajo a César Mosquera para que recogiera firmas pagándole un salario mínimo.

“Eso es distinto y eso es sano, pero eso es para otra fecha donde vamos a tener a 10 personas en Santander haciendo recolección de firmas y yo creo que las personas no trabajan gratis, y esos dineros los va a pagar un empresario muy prestigioso en Santander que nos apoya”, agregó Rodríguez.