Ponencia de reforma tributaria llegará con cambios a discusiones en las plenarias

Luego de que las Comisiones Económicas del Congreso de la República aprobarán en primer debate, el pasado 5 de diciembre, la reforma tributaria, este jueves quedó definida la ponencia con algunas modificaciones para que el proyecto siga su trámite y sea discutido por las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.

Durante los últimos días, los congresistas ponentes estuvieron reunidos en el Ministerio de Hacienda para construir el documento que se discutirá a partir de la próxima semana en ambas corporaciones y con el cual se espera recaudar 7,1 billones de pesos para cubrir el déficit del presupuesto de 2019.

El senador y uno de los ponentes del proyecto, Richard Aguilar, indicó que en esta ponencia hubo algunas modificaciones en aspectos como el impuesto al patrimonio, los beneficios tributarios y los responsables del IVA plurifásico para las gaseosas y cervezas.

“En la nueva ponencia hubo una modificación en el impuesto al patrimonio por encima de 5000 millones de pesos, ya que ahora se aplicaría una tarifa del 1 % y tendría una duración de tres años. En cuanto a los beneficios de la economía naranja se hizo una depuración de los sectores y se dejaron solamente lo que es la cultura, el entretenimiento y la creatividad. Por otro lado, se establecieron dos tipos penales para la defraudación del fisco y la omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes”, explicó Aguilar.

Otro de los aspectos que no fueron incluidos dentro del texto, a pesar de que fue centro de controversia durante los últimos días, fue el de la imposición del IVA a las comisiones de los servicios financieros. No obstante, fueron definidas las condiciones de la renta exenta para la economía naranja y el turismo.

“Se definió mejor la renta exenta para la economía naranja y ahora será con una inversión mínima de 300 millones de pesos y por cinco años, en cuanto al sector turístico la renta será del 9 % por diez años, pero para los municipios de menos de 250.000 habitantes se van a beneficiar con una tarifa del 9 % por 20 años”, indicó el congresista.

De acuerdo con el senador, el debate aún no se ha cerrado y existen varias propuestas que esperan ser discutidas en las plenarias, como que los vehículos eléctricos y los insumos para las energías renovables y sostenibles sean excluidos del IVA, entre otras.

“El recaudo se mantiene sobre los 7 billones de pesos, pero yo soy más optimista y podemos llegar a los 8 o 9 billones de pesos, siempre y cuando se avance en gestión y reestructuración administrativa por parte de la Dian”, explicó Aguilar.

En cuanto a la definición de los responsables del IVA plurifásico a las gaseosas y cervezas, la nueva ponencia establece que los tenderos y tiendas no serán responsables de este impuesto, siempre y cuando no tengan ventas superiores a los 2720 millones de pesos. Sin embargo, tendrán que acogerse al régimen simple de tributación, en donde habrán unas tarifas diferenciales a partir de las ventas.

“Los tenderos y las tiendas que vendan hasta 2720 millones de pesos no van a ser responsables del IVA, pero como no lo van ser se tendrán que someter a régimen de tributación simple, en donde van a tener unas tarifas desde el 2 % hasta el 11,6 %, dependiendo de sus ventas. Entonces, la propuesta contempla que a partir de las ventas por 205 millones se les aplica un 2 % y así sucesivamente se tendrá una tasa hasta llegar a los 2720 millones de pesos”, indicó Aguilar, quien resaltó que el régimen simple de tributación es una tarifa reducida en donde se va a poder sustituir no solamente el IVA sino el ICA, renta y el impuesto al consumo.

A pesar de que durante los últimos días sonó la propuesta de gravar las entidades financieras, esta finalmente no fue incluida en el proyecto, debido a que no tiene el acompañamiento del Gobierno Nacional.

En ese sentido, el proyecto mantiene las propuestas de normalización tributaria con la que se conseguirían 1 billón de pesos; impuesto de renta para las personas naturales (1,9 billones); impuesto del 2 % para la venta de vivienda usada y nueva que superen los 918 millones de pesos (1,7 billones).

Asimismo, con el IVA plurifásico a las cervezas y gaseosas se conseguirían 910.000 millones de pesos, los dividendos a residentes con tarifa del 15 % (452.000 millones), impuesto del 7.5 % a remisión de las utilidades (368.000 millones).

De esta forma, la ponencia no tuvo cambios sustanciales en cuanto al recaudo de los 7,5 billones de pesos y se espera que el proyecto empiece a ser discutido y votado a partir del lunes en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.