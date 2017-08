Por cinco delitos tendría que responder el ‘Ñoño’ Elías

El abogado penalista Iván Cancino, quien representa al capturado senador del partido de La U, Bernardo ‘Ñoño’ Elías, aseguró que aún es apresurado mencionar si su defendido colaborará con la justicia, pues hasta ahora se van a analizar las pruebas contra su cliente.

La declaración se dio en la tarde de este jueves, luego de un encuentro entre el senador y su equipo de abogados, que duró más de cuatro horas, donde acordaron que es “muy temprano para dar una observación, porque hay que mirar cuáles son los hechos y las pruebas que tiene la Corte”.

Cancino reiteró que el equipo de abogados revisará con cautela cada una de las pruebas contra su cliente y se irá dando respuesta una a una, ya que la orden de captura los tomó por sorpresa e insistió que el ‘Ñoño’ Elías “debía haber sido llamado a indagatoria”.

Frente a los señalamientos que se conocen del exsenador Otto Nicolás Bula, quien tiene un principio de oportunidad y es el principal testigo de la Fiscalía, el penalista no le dio mayor credibilidad y aseguró que los van a mirar “con lupa”, porque “él no le ha dicho toda la verdad a la justicia y esto podría afectar los beneficios con los que cuenta”.

El senador pasará la noche en el búnker de la Fiscalía y se prevé que mañana a las 8:00 de la mañana sea trasladado a la Corte Suprema de Justicia, dónde será indagado por los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias, concierto para delinquir agravado, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos.

LA CAPTURA

El CTI de la Fiscalía capturó al senador Bernardo 'Ñoño' Elías este jueves, por orden de la Corte Suprema de Justicia, por su presunta relación con los sobornos del escándalo de la firma brasileña Odebrecht.

La decisión la tomó una sala de instrucción al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los magistrados Eugenio Carlier, Francisco Acuña y Patricia Salazar, luego de escuchar a Bula, a Federico Gaviria, al exviceministro Gabriel García Morales y a Eduardo José Zambrano.

Con esta decisión, el ‘Ñoño’ Elías tendrá que ser escuchado en indagatoria y permanecerá detenido hasta que la Corte Suprema de Justicia decida si le dicta o no medida de aseguramiento, por su presunta participación en el otrosí del contrato de la Ruta del Sol II para la vía Ocaña-Gamarra.

Los testimonios del exsenador Bula habrían sido claves para que la Corte ordenara la detención, con fines de indagatoria, pues explicarían cómo se habrían dado las coimas por parte de Odebrecht, para que esa empresa obtuviera el otrosí del contrato.

Según la Fiscalía, Bula entregó un celular con cientos de conversaciones grabadas, chats y fotografías de cheques que habrían sido girados al senador Elías, incluido una comisión del valor total del otrosí.

A esto se sumaría un acuerdo de pago de otra millonaria suma, a través de Mauricio Vergara y Gabriel Dumar, del consorcio Sion, una de las cinco empresas que, según la Fiscalía, se utilizaron para hacer llegar los pagos a altos funcionarios por parte de Odebrecht. A este último se le imputaron los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que no aceptó. Entre tanto, Vergara no se ha presentado a la Fiscalía.

El exsenador Otto Bula también habría señalado que se hicieron retiros de dinero por parte de un conductor para hacerlos llegar a Básima Patricia Elías, familiar del senador, quien en este momento se encuentra en libertad por orden de un juez, tras imputarle el delito de lavado de activos, que no aceptó.

En su momento, la Fiscalía remitió una serie de pruebas documentales, técnicas y testimoniales a la Sala Penal de la Corte para el inicio de una investigación formal contra Elías, un ex senador y otros tres congresistas, como supuestos beneficiarios y responsables de tráfico de influencias en el caso Odebrecht.

La sala de instrucción también evalúa en este caso el futuro del exsenador Plinio Olano, quien habría sido señalado por Federico Gaviria como supuesto receptor de dineros de Odebrecht en el lobby por la vía Ocaña-Gamarra.

Olano, contra quien la Fiscalía también compulsó copias, ha dicho que no conoció a Bula y que no recibió dineros de Odebrecht. "Tengo la certeza y la tranquilidad para decir que jamás recibí ninguna dádiva, apoyo, ni dinero de Odebrecht porque no gestioné nada a favor de ellos”, dijo a medios radiales.

