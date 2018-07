Por diferencias con la U y Cambio Radical aún no se define presidente del Senado

Ante la nueva mayoría conformada entre los Partidos de la U y Cambio Radical, que piden mayor participación en la coalición Duquista en el Congreso de la República, los acuerdos por los periodos presidenciales al interior del legislativo para los cuatro años están frenados, hasta el punto de que este martes no se pudo decidir quién será el próximo presidente del Senado.

Ambos partidos, que suman 30 senadores y 55 representantes en el legislativo, le piden a la coalición un periodo presidencial en Senado, uno en Cámara y otro por consenso. Sin embargo, dicen no estar en oposición y que buscan un acuerdo sobre este tema.

"Hemos encontrado que las propuestas que inicialmente se trabajaron son muy parecidas a las nuestras, a las que solicitamos. La única diferencia es que consideramos que tenemos derecho a tres presidencias de las 8 (cuatro en Cámara y cuatro en Senado). Ese es el único punto que está en discusión", aseguró el senador del Partido de la U, José David Name.

Name también afirmó que al interior de Cambio Radical y de la U en ningún momento se ha pensado hacer oposición al presidente electo Iván Duque. "Eso no se nos ha ocurrido. El apoyo a Duque no está en duda".

Los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal, Colombia Justas Libres y Mira, tienen 145 congresistas en dicha coalición. A este grupo se sumarían 85 congresistas del Partido de la U y Cambio Radical de llegar a un acuerdo este miércoles, cuando se retomarán la reunión para definir los periodos presidenciales del Congreso por los próximos cuatro años.

Por ahora, lo que está acordado es que durante el primer año la presidencia esté a cargo del Centro Democrático en el Senado y del partido Liberal en la Cámara de Representantes. Se espera que una vez se llegue a un acuerdo con los partidos de la U y Cambio Radical, se conozca el nombre de quien será el presidente del Congreso.

El presidente electo Iván Duque Márquez, desde la campaña había dicho que esperaba que el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez tomara la presidencia del Congreso durante el primer año, sin embargo, el jefe del Centro Democrático indicó este lunes que no acepta ser el candidato a ese cargo, por lo que invitó a su partido a buscar nuevos liderazgos.

Una de las opcionadas es María del Rosario Guerra, quien no es muy cercana al sector del presidente Duque, incluso ella estuvo en la carrera por la candidatura presidencial el año pasado y se le consideró como el reemplazo de Óscar Iván Zuluaga. Es claro que la relación política entre Duque y Zuluaga no ha sido la mejor. En la contienda electoral, Zuluaga anunció su apoyo a Duque, pero no lo acompañó de forma pública.

También está opcionada la senadora caucana Paloma Valencia, quien hasta final de junio pasado tomó mucha fuerza para ser la presidenta del Senado. Sin embargo, esa aspiración no se consolidó, especialmente porque al interior del Centro Democrático se considera que Valencia sería un blanco permanente de críticas por parte de la oposición.

Por su parte, el senador Ernesto Macías sería otro de los opcionados al igual que la senadora Paola Holguín para ocupar este cargo.

Asimismo, en los últimos días se había conocido que la primera vicepresidencia le corresponderá al Partido Conservador, bancada que aún no ha definido quién sería el escogido. La segunda vicepresidencia será para la oposición, sin embargo esto se concretará este miércoles en la reunión de compromisarios.

Por el momento lo acordado es que Gregorio Eljach se mantenga como secretario general del Senado, esto porque ya logró un apoyo en la mayoría de los partidos que harán parte de la coalición.