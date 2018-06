"Por el momento no hay garantías para decir que la situación está controlada"

Este sábado el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, hizo un recorrido por el municipio de Valdivia con el fin de realizar un seguimiento a las acciones que se están llevando a cabo, para atender la contingencia que se presenta a causa de la alerta roja decretada en el corregimiento de Puerto Valdivia en Valdivia, Puerto Antioquia en Tarazá y en el municipio de Cáceres.

Durante su recorrido por Valdivia, Márquez Pérez visitó la zona del derrumbe en donde las fuertes lluvias del pasado jueves produjeron la caída de más de 30.000 metros cúbicos de material a la vía que conduce de Medellín hacia la Costa.

Esta situación no dejó pérdidas humanas ya que se logró la evacuación de 12 familias que se encontraban en las viviendas ubicadas en la montaña y las cuales ya están siendo atendidas por las autoridades y la alcaldía municipal.

Por otro lado, la entidad aseguró que con Invias se está trabajando en la recuperación de este corredor vial mediante maquinaria amarilla la cual ya se encuentra en camino. Según el cronograma, la vía estará totalmente habilitada en aproximadamente 12 o 15 días siempre y cuando el estado del tiempo lo permita.

Mientras tanto, las autoridades aseguraron que se tendrá que utilizar la vía alterna Palenquero- Tres Rosas- Sevilla, la cual también será intervenida con mantenimiento en algunos sectores para brindar un mejor servicio a los que transitan por allí.

Por otro lado, el director de la Unidad manifestó que en Hidroituango, EPM trabaja las 24 horas del día con más de 840 personas quienes se esfuerzan por alcanzar la cota 415 para dar mayor estabilidad a la presa. Adicional a esto se han hecho controles de los ductos, ubicación de losas, así como del drenaje por la casa de máquinas que se mantiene estable.

Desde que se produjo la caída de material de la montaña el pasado sábado 26 de mayo, no se ha vuelto a presentar ninguna otra situación de alerta, no obstante la amenaza se mantiene. Igualmente, se informó que el caudal del Río Cauca es normal, por lo que las inundaciones que se han presentado aguas abajo del proyecto no son producto de esta contingencia.

“Por el momento no hay garantías para decir que la situación está controlada, la alerta roja se mantiene por lo que la evacuación preventiva sigue siendo la mejor amiga para conservar la vida, por lo que hasta el momento no tenemos personas fallecidas ni desaparecidas. Actualmente 1.700 personas están trabajando en esta contingencia para ayudar a brindar una mejor atención a los evacuados", manifestó Márquez Pérez.

Paralelamente, en Bogotá desde la Sala de Crisis Nacional de la Ungrd, en conexión permanente con la Sala de Crisis instalada en el municipio de Ituango, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo realizaron seguimiento y monitoreo a la situación que se presenta en dicho proyecto.

Como conclusión, el ministro de Minas señaló que la situación en el lugar de la obra ha estado estable. El deslizamiento que se ha convertido en la principal amenaza de corto plazo en el proyecto se ha comportado bien, entre otras razones porque las precipitaciones han ayudado.

“Ayer se terminaron los trabajos en el vertedero, hoy se está fundiendo un muro que es importante para aislar el vertedero del estribo derecho, esperemos al final de la noche tener reporte de que se terminó. Se sigue adelantando el monitoreo del túnel derecho, que es el que ha presentado inestabilidad en fechas pasadas", dijo el funcionario.