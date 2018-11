Por pegarle a un concejal, alcalde Bucaramanga puede ser destituido

La rivalidad entre la Administración Municipal y el Concejo de Bucaramanga se salió de control ayer, luego de que el alcalde Rodolfo Hernández golpeara en la nuca al concejal del ASI, Jhon Jairo Claro Arévalo.

En video quedó registrado el momento en el cual el mandatario local golpea al cabildante en represalia por una acusación que le lanzaba el Concejal, quién cuestionaba la transparencia de su gobierno.

“El Alcalde me golpeó simplemente porque le dije la verdad: que se posa frente a las cámaras como transparente, pero a la espalda su hijo hace negocios como el de Vitalogic o hace sociedades con Fredy Anaya en Entorno Verde”, declaró el concejal Jhon Claro.

El cabildante confirmó que denunciará a Rodolfo Hernández ante la Fiscalía y la Procuraduría.

“Me sacó la piedra”

El alcalde Rodolfo Hernández pidió disculpas por su agresiva reacción contra el concejal Claro, y afirmó que todo se debió a un momento de “rabia”.

“Este fue un montaje de parte del Concejal y caí. Él me estaba pidiendo cita desde el martes pasado pero solo hasta ayer lo pude atender. Él llegó al despacho con un camarógrafo, yo no le vi nada de malo, pero en plena reunión empieza a agredir a mi esposa y a mi hijo con mentiras sobre lo de Vitalogic, pues en un momento de rabia me llené de ira y lo pegué un coscorrón. Lamento lo sucedido”, señaló el mandatario local, quien tuvo que ser atendido en una clínica de la ciudad por la alteración que le produjo el altercado.

La discordia

La rivalidad entre el concejal Jhon Claro, quien hasta la semana anterior hacía parte de la bancada minoritaria del Concejo que respalda a la Administración Municipal, y el alcalde Rodolfo Hernández, se dio en la sesión del pasado 20 de noviembre, cuando la secretaria de Hacienda, Olga Chacón, quien rendía descargos dentro del proceso de moción de censura que adelanta la coalición mayoritaria en su contra, recusó a varios concejales, entre ellos al cabildante Claro.

Dentro del recurso, Olga Chacón recusa a los concejales que en 2015 aprobaron, al parecer de manera irregular, la reestructuración de la Contraloría municipal. Entre los cabildantes que firmaron dicha reestructuración se encuentra Jhon Claro.

Dicha recusación no fue bien recibida por el cabildante del ASI, quien al cierre de la plenaria no solo cuestionó la actuación de la Secretaria de Hacienda, sino que además pasó a ser uno de los promotores de la moción de censura a la funcionaria.

El cambio de postura del concejal Claro llevó a que el alcalde Rodolfo Hernández, en su tradicional Facebook Life de ‘Hable con el Alcalde’ del lunes pasado, arremetiera contra el cabildante cuestionando su independencia y sus intereses políticos.

Tras la transmisión del mandatario local, Jhon Claro solicitó una entrevista con el Alcalde Hernández, la cual terminó en el bochornoso acto de agresión de ayer en el despacho municipal.