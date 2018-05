“Prefiero irme para La Modelo": Roberto Prieto

Sin pronunciar palabra. Así salió de la sala 227 del bloque E del Complejo Judicial de Paloquemao Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, hacia la cárcel La Modelo de Bogotá, donde lo esperaban a las 4:00 de la tarde para su registro.

El hombre es señalado por las autoridades de presunto enriquecimiento ilícito de, al menos, 650 millones de pesos. Sin embargo, este martes el juez 45 con función de Control de Garantías aseguró que el incremento patrimonial tan sólo se registró en 330 millones.

Prieto Uribe, quien asistió a las diligencias judiciales mientras fue requerido, se opuso a ser trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá por “dignidad”.

“Respecto al tema de reclusión, si me permite lo único que le digo es: usted ya tomó una decisión y fue la medida intramural. La respeto, usted es el representante de la justicia, mis abogados han pedido otro sitio de reclusión con la argumentación que ya tiene. El Ministerio Público accede que sea a la Picota pero yo no quiero la Picota, le voy a decir esto por un poquito de dignidad, yo sé que no estoy en buena posición. Pero dada la medida de aseguramiento que usted me impone, me pone al mismo nivel de la gente que está en la cárcel, ir a la Picota para mi eso augura un poco de dignidad”.

En su discurso también añadió, “puede que a mi ni en este estrado judicial ni la Fiscalía, ni los medios de comunicación no me crean que el señor Otto Bula no me dio un peso, yo no me reúno con delincuentes pero uno tiene que tener un poquito de dignidad estando en la situación en la que esté, yo asumo mi responsabilidad y pido no atender la solicitud de mi defensa y prefiero irme para la Modelo”.

La determinación del juez sobre el envío a la cárcel la apeló el abogado defensor Marlon Díaz, quien el próximo viernes sustentará su argumento para que su defendido quede en libertad.

Sin embargo, en medio de la diligencia judicial el juez aseguró que “se torna necesario disponer medida de aseguramiento contra el señor Roberto Prieto, con el fin de preservar la información para dar con la verdad”.

El juez indicó que Prieto Uribe tiene la capacidad de direccionar y dirigir una serie de actuaciones para que los testigos en este caso cambien su versión.

De acuerdo con el togado, se libró la detención en centro carcelario sobre Prieto Uribe por el delito de tráfico de influencia de particulares, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos.

El pasado 7 de mayo el exgerente de la campaña presidencial de Santos no aceptó los cargos por enriquecimiento ilícito de particulares, falso testimonio, tráfico de influencias, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos que le endilgó la Fiscalía.