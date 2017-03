"Pregunten dónde está el pecado original": Santos sobre Reficar

El presidente Juan Manuel Santos puso nuevamente sobre la mesa la discusión de los sobrecostos de Reficar, esta vez, desde Barrancabermeja en donde se sortearon 755 viviendas.

El mandatario, aseguró que el proyecto de la refinería de Barrancabermeja no ha sido suspendido y que Ecopetrol está revisando qué estrategia pueden usar para planear el flujo de caja que necesitan.

“(…) pero hubiera sido más fácil tomar esa decisión si no se toman unas decisiones de hace algunos años -no de este Gobierno-, y sin la forma como comenzó -y ahí está el pecado original-, la otra refinería, la de Reficar. Ahí el sobrecosto de esa refinería que superan los 4 mil millones de dólares hubiera podido financiar más del 50 %, más del 70 %, de la Refinería de Barrancabermeja”, dijo el presidente.

Al lado de él, se encontraba Gabriela Rico, la niña de 8 años que le pidió al mandatario que le ayudara con una tarea en la que le preguntaron qué había hecho en su Gobierno. A Gabriela, el presidente la ayudó y ella se sacó 5.

Sin embargo, parece que la tarea no ha terminado, pues el presidente afirmó que le ayudaría a contestar otras preguntas importantes relacionadas con Reficar y la corrupción.

“Y pregunten quienes tomaron esa decisión, por qué fue que apareció el sobrecosto, ¿dónde está el pecado original? Esa es una buena tarea, yo te voy a ayudar a responder esas preguntas –le dijo a Gabriela-, porque es algo que el país también debe conocer, porque ahora se habla de corrupción y hay que combatirla con todo”.

Pero también, y como lo hizo durante las visitas que realizó este sábado a San Gil y a Corrales, Boyacá, el presidente volvió a hablar de la oposición, pero esta vez, los calificó de mentirosos y los asoció con Pinocho, para explicarle a Gabriela que hay gente que quiere que no haga la tarea bien.

“Son una especie de pinochos, tienen una nariz que les crece porque son mentirosos y ellos dicen que no, que aquí no se ha hecho nada. Ellos dicen que este gobierno no ha hecho absolutamente nada, que estas casas no existen que son un invento de la ministra y el vicepresidente. Ellos creen que la paz no es lo que se quiere, ellos quieren continuar en la guerra o quieren continuar con la guerrilla volando oleoductos, ellos dicen que los acueductos que hemos construido no existen”, dijo.