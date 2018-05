Preocupante balance entregó MiRed IPS sobre la prestación de servicios de salud

El gerente encargado de la recién creada MiRed, entidad que maneja los servicios de salud en Barranquilla, presentó un preocupante balance a los medios de comunicación porque a pesar de que esa entidad ha cumplido con su obligaciones, en los tres primeros meses del año no ha recibido el primer pago por parte de las EPS.

Fredy Bojanini, gerente encargado de MIRed, sostuvo que estos momentos esa entidad no tiene deudas con sus trabajadores. “Eso es algo que debemos aclarar, pero a nosotros sí nos deben mucho las ESP. Es increíble que en los cuatro meses que llevamos de este 2018 las EPS no nos han cumplido con todo lo que deberían haber cumplido”.

Agregó que los que les adeudan, “hablando en el caso de la cápita (ingreso que hace referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, etc.) tenemos alrededor de unos 5.000 millones de pesos, que debe ser una precápita. Dado al proceso transicional que vivimos, nos damos cuenta que como los contratos apenas se están formalizando, las aseguradoras se aprovechan de esas circunstancias, y se dilata un poco, digamos, el pago en ese sentido”.

“En el caso de los eventos podemos decir que en los primeros cuatro meses, no hemos recibido todavía el primer pago; en el caso de cápita también estamos atrasados. Y este es un llamado que estamos haciendo junto con la Secretaría Distrital de Salud para ponernos en orden, porque nosotros sí, a la fecha, hemos cumplido con todas nuestras obligaciones, tanto con nuestros trabajadores, como con todos nuestros proveedores”, aseguró Bojanini.

No quiso dar dar el nombres de las EPS que aún no han cumplido con lo pactado. “No quisiera hacerlo tan abiertamente, quisiera más bien sentarnos con ellos y expresarlo para que no se sientan amenazados”.

“La deuda para con nosotros en estos momentos, podríamos estar hablando, en su totalidad, de más o menos unos 12.000 millones de pesos en lo que va corrido del año. Ese es el juego en el que entramos los actores y sobre todo los prestadores de salud. Porque respecto a la modalidad de eventos, la Ley dice que debe ser pagado el 50 por ciento una vez se presente la factura, generalmente estamos viendo los primeros pagos en 90 días y debería ser a los 30 días el 50% y poco a poco de acuerdo a lo que uno vaya pasando”, agregó.

Sostuvo que a raíz de que no se han formalizado los contratos, “eso ha permitido que se dilate. Y hoy, después de cuatro meses, no hemos recibido pagos del evento, muy poco para lo que hemos facturado en realidad. Y con respecto a la cápita que debería ser mucho más, en ese sentido estamos también muy atrasados, esa es más peligrosa todavía”.

En cuanto a lo que la entidad han facturado, sin cerrar el mes de abril, dijo que “en los tres primeros meses estuvimos facturando unos 36.000 millones de pesos”.

Dentro del balance que hizo, sostuvo que la red pública hospitalaria que ellos manejan está atendiendo a todos los pacientes que llegan a los centros de salud, hospitales y clínicas que ellos manejan. “Hasta a la población de nuestros hermanos venezolanos estamos atendiendo. Todos los días tenemos hospitalizados a pacientes venezolanos y ese es un compromiso grande con nuestra hermana nación y la Secretaría de salud ha sido un gran apoyo para la atención de esos pacientes. En en estos momentos tenemos entre 20 y 25 pacientes hospitalizados”.