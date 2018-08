Presidente de la Cámara le responde a juez sobre la excusa de “Santrich”

El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, se pronunció ante la solicitud del Juzgado 61 Administrativo del Circuito de Bogotá, para que esta corporación informe en un término de 48 horas sobre la situación política de ‘Jesús Santrich’, quien había presentado una excusa de ausencia para posesionarse en su curul. (Lea aquí: Juez pide a la Cámara de Representantes definir situación de Santrich)

“No es cierto que tenemos 48 horas para tomar una decisión sobre la curul. Lo que ha dicho la señora juez, que ha negado todas las pretensiones, es que le ha parecido que una de las contestaciones que no se le han dado de manera clara al señor Santrich es el hecho de no haberle dado supuestamente un trámite de excusa, pero yo no puedo tramitarle una excusa a quien hoy no es congresista, porque no lo hemos posesionado”, explicó Chacón.

Sin embargo, el fallo mencionó que hubo violación por parte de la Cámara de Representantes por no responder a la excusa presentada por el excombatiente del grupo desmovilizado, frente a este hecho el presidente de la corporación explicó que se le han dado todas las respuestas a Santrich sobre su situación y que se le dará la explicación a la juez.

“La Cámara de Representantes ha sido clara y contundente del por qué no es posesionado, pero esto no es en trámite de la tutela sino preguntando sobre la excusa que él está argumentando para no presentarse y eso ha sido ampliamente resuelto y daremos una respuesta oportunamente a la señora juez en cuanto no es posible que la presidencia haga un trámite formal a alguien que aún a la fecha no es congresista”, indicó.

Chacón también indicó que ante la imposibilidad del miembro del partido político de las FARC de no poderse presentar ante el Congreso por la decisión de la justicia, tampoco se le ha aceptado el argumento de fuerza mayor.

“No hemos aceptado jurídicamente la fuerza mayor, aunque se le ha reconocido que es imposible ante una decisión judicial de acercarse en su intereses de posesionarse”, explicó Chacón.

Frente a la posibilidad de que otro miembro de las FARC ocupe la curul de Santrich, el presidente de la Cámara explicó que no es posible, porque para que se pueda dar ese escenario debe existir una vacancia absoluta.

“Él no ha renunciado y no hay una decisión judicial definitiva al respecto y por lo tanto no es una discusión que se haya venido planteando en la Cámara de Representantes sobre esa vacancia que pudiera existir y por eso no es una discusión que se viene asumiendo en el litigio jurídico entre el señor Santrich y la Cámara”, explicó.