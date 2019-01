Presidente Duque, “complacido” por sus cuatro meses de gobierno

El presidente de la República, Iván Duque, envió un mensaje de agradecimiento a los colombianos y manifestó haberse sentido “complacido” por el transcurso de estos cuatro meses al poder. También aseguró “que el ejercicio de la Presidencia se construye diariamente con la voz del pueblo”, durante su alocución de fin de año, este lunes 31 de diciembre.

Durante su discurso, el primer mandatario destacó las reformas propuestas por su Gobierno, que pasaron una primera etapa en 2018 y se seguirán tramitando en el Congreso durante el año 2019. Manifestó, además, que “en estos cuatro meses y pocos días introdujimos una nueva forma de relacionarse entre el poder Ejecutivo y el Congreso”.

El presidente Duque enfatizó, en primer lugar, sobre los esfuerzos para reducir la corrupción, seguido por la agenda de legalidad y lucha contra el crimen organizado, los acuerdos logrados en materia de educación y la reactivación económica con la disminución de impuestos al sector empresarial.

Duque Márquez también expresó que los paquetes legislativos nos solo fueron una propuesta gubernamental sino que también fueron “construidos con una mesa de participación plural de fuerzas políticas y sociales (...) y decisiones desde el poder Ejecutivo para ganar en transparencia, para permitir un mejor escrutinio de los ciudadanos a la función del Estado”.

“Estos cambios, por supuesto, traen costos, pero también beneficios. Logramos con el Congreso sacar seis leyes importantes. Logramos introducir varias reformas constitucionales que han terminado su primera etapa y que seguirán en el año 2019”, aseveró el mandatario.

El jefe del Ejecutivo mencionó sentirse”contento que en este tiempo presentamos reformas importantes para enfrentar el flagelo de la corrupción, para que todos podamos con determinación sancionar ejemplarmente a los que ‘pecan por la paga y a los que pagan por pecar’”.

Frente a los recientes golpes militares Duque afirmó: “en estos cuatro meses y pocos días pusimos en marcha una agenda de legalidad que nos ha permitido abatir criminales que tenían azotadas a muchas regiones del país, como ‘David’ o como alias ‘Guacho’”, y agregó, “también me complace que hayamos judicializado a más de 10 mil criminales, que hayamos quebrado la tendencia creciente a muchos delitos y que tengamos una Red de Participación Cívica cada vez más nutrida con la voz de los ciudadanos”.

El presidente Duque insistió en la continuidad del plan de desarrollo denominado ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ y aseveró que es un pacto que “quiero construir con ustedes, para que no sigamos anclados en las discusiones de izquierda y derecha; para que no sigamos polarizando; para que no sigamos teniendo en el país esas discusiones (...) que no permiten que pensemos todos hacia un propósito común”.

Por último, Duque envió un mensaje de agradecimiento y optimismo a los ciudadanos y los invitó a estar “llenos de optimismo, de vigor y de convicción que este año empieza la construcción de esta gran agenda de corto, mediano y largo plazo”.