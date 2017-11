Presidente Santos reitera que no tiene nada que ver con los Paradise Papers

A través de su cuenta de Twitter el presidente de la República, Juan Manuel Santos reiteró que no tiene relación alguna con los Paradise Papers y publicó su declaración de Renta de los años 2015 y 2016.

"Mi declaración de renta es pública, así como las explicaciones que hace dos semanas ofrecí sobre Paradise Papers", dijo Santos.

Cabe recordar que el mandatario publicó en la página web de presidencia un comunicado en donde asegura que fue invitado, antes de ser Ministro de Hacienda del gobierno Pastrana, a hacer parte de la sociedad Global a la cual renunció después para hacer parte del Gobierno. “Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios”.

Así mismo dice que nunca invirtió ‘un peso’ en esa sociedad y nunca fue socio de la compañía. Sin embargo, aclara que en la iniciativa participaron varios norteamericanos y colombianos conocidos de Santos.

“Mi relación terminó como miembro de junta antes de asumir como Ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración alguna, pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar. Mi única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos. No he tenido he tenido (sic.) ninguna relación con Global Seguros de Vida S.A. ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo”, asegura el comunicado dado a conocer el pasado domingo.

El escándalo de los Paradise Papers fue destapado por una investigación periodística que muestra como las personas más influyentes de los Estados manejan su dinero a través de sociedades ubicadas en los paraísos fiscales.

Hasta el momento han sido mencionados Wilbur Ross, secretario de Comercio de los Estados Unidos, la reina de Inglaterra, Isabel II y el presidente de la República de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.