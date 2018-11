Presunta brecha idiomática por poco genera accidente aéreo en Palmira, Valle

El aterrizaje de un avión de la aerolínea Lufthansa estuvo en riesgo el sábado pasado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira por una presunta falla en las comunicaciones con la torre de control del terminal aéreo.

Según lo revelado en un audio divulgado a través de una página de Facebook, la aeronave de Lufthansa habría sido desviada hacia el Bonilla Aragón por ser el aeropuerto alterno a El Dorado de Bogotá, pero cuando el piloto se intentó comunicar con la torre para pedir pista, la brecha idiomática con la controladora encargada generó la confusión.

En el audio se escucha la comunicación entre la controladora, la tripulación de Avianca y el piloto de Lufthansa, y se evidencia la falta de entendimiento entre el piloto de la aerolínea alemana y la controladora.

Esa confusión motiva a que un piloto de Avianca intervenga, y le pida a la controladora que busque ayuda de otra persona, porque ella, al parecer, no entiende el inglés con el que habla el piloto de Lufthansa.

El piloto de Avianca por ende le dice que priorice el aterrizaje del avión internacional, ya que ese viene de un destino más lejano, pero le advierte a la controladora que esa falta de entendimiento pudo ocasionar un accidente entre ambos aviones.

La aeronave A340 de la aerolínea alemana se habría desviado por el cierre del día sábado del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá por condiciones climáticas.

Este es un fragmento del audio:

PILOTO LUFTHANSA: "Lufthansa is not able to hold on Manga"... (Lufthansa no está en capacidad para sostenerse en Manga)

TRIPULACIÓN AVIANCA: "Lufhansa no puede sosternse sobre manga ¿Usted no está entendiento?

CONTROLADORA: - Correcto

T.A: -Sí, pero es que el Avianca 204 tuvimos un avión a la misma altura, estamos en el 'outbound' ahora, me confirma...

C: Mantenga 204, rumbo sur y pendiente para proceder al BOR de Cali, las instrucciones del Lufhtansa fueron proceder a espera en manga.

T.A: - Señorita, pero entienda, él no le está entendiendo lo que usted le está diciendo y estuvimos muy cerca, por favor sea más clara, porque estamos muy mal con eso... Si no le está entendiendo al señor, ponga a otra persona a que le ayude.

C: - Comandante, sí se le copió a la aeronave, pero desafortunadamente varias aeronaves hablaron al mismo tiempo y no se le pudo copiar la información al piloto....

OTRA TRIPULACIÓN AVIANCA: Aproximación Avianca 039, Tuluá 260...

C: -Avianca, 209, por tránsito mantenga espera sobre manga...

O.T.A: Estamos manteniéndolo...dele prioridad a Lufhtansa que viene de lejos. No le está entendiendo y no está familiarizado con el aeropuerto y no sabe qué hacer.