Presupuesto General de la Nación para 2019 será de $258,9 billones

El Ministerio de Hacienda informó que las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron este miércoles el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN), para la vigencia 2019 por 258,9 billones de pesos.

Tras esta decisión del legislativo, en conjunto con el ejecutivo, llegará la aprobación de la distribución del PGN antes del 25 de septiembre y posteriormente las plenarias de Senado y Cámara tendrán su aprobación antes de la media noche del 20 de octubre.

“Mi compromiso es aclarar todas las dudas que haya. Al mismo tiempo, iniciamos una etapa quizás más importante, vamos a tener nuestra primera citación formal aquí en el Salón Elíptico, donde ya vamos a empezar a discutir la solución de los problemas que quedaron absolutamente claros en el debate y reuniones con los ponentes y coordinadores de ponentes”, indicó Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.

Este proceso se dio luego de que el jefe de la cartera de Hacienda explicara ante las comisiones la situación de la economía del país y la desfinanciación que tenía el presupuesto por 25 billones de pesos.

En ese sentido, el proceso continuará en las próximas semanas en el legislativo, en donde se espera conocer más detalles de lo que será el presupuesto que regirá para el próximo año en el país.

La votación para la aprobación de este monto del presupuesto fue de 21 votos a favor y 2 en contra en la Comisión Cuarta de Cámara, Tercera de Cámara (7 sí 0 no); Cuarta de Senado (11 sí 1 no), Tercera de Senado (13 sí 0 no).