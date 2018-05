Prieto reafirma que a campaña Santos 2014 no entró dinero de Odebrecht

Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, aseguró ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que no recibió dinero de Odebrecht para la campaña del actual Presidente de la República.

“No hay una sola prueba y me han tratado de delincuente. No hay una sola prueba de que el señor Otto Bula me haya dado dinero ni nada por el estilo, así que no hay nada que investigar. No hay un solo testimonio de los brasileños diciendo ‘me dio plata o entró plata a la campaña de 2014´, no lo hay”, dijo Prieto.

Prieto agregó que ha pasado mucho tiempo y no entiende por qué la investigación no avanza, y cuestionó al Consejo Nacional Electoral. “El CNE no ha tomado decisiones porque no hay pruebas de nada. No hay ninguna evidencia sobre esa financiación en 2014”, añadió.

El exgerente de la campaña de Santos está a la espera de imputación de cargos por delitos de tráfico de influencia de particulares, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado e interés indebido de contratos.