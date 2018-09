Procesado por caso 'chuzadas' hace nuevos señalamientos contra Benedetti

La Fiscalía General de la Nación expuso la medida de aseguramiento contra Juan Carlos Madero Mendieta, quien sería intermediario en una red dedicada a realizar interceptaciones ilegales, una investigación en la que están vinculados tres exoficiales del Ejército Nacional y el general (r.) de la Policía Humberto Guatibonza.

En medio de la diligencia judicial, el fiscal del caso sacó a colación el interrogatorio que le fue hecho a Madero Mendieta, en el cual realizó nuevos señalamientos contra el senador Armado Benedetti.

“(…) Yo me reuní a finales de 2017 en las oficinas del senador ubicadas en la avenida circunvalar, en esa reunión estuvimos presentes el congresista, estaba presente la mano derecha de él y la esposa del senador Benedetti”, dijo la Fiscalía.

Según la declaración de Madero Mendieta, en medio de dicha reunión, él le expuso los servicios que ofertaba la organización y el senador supuestamente pidió que sus dos teléfonos celulares fueran protegidos junto con el de su esposa. “Adicionalmente, solicitó la interceptación del celular del abogado Jaime Lombana con el fin de encontrar algo para usarlo en contra de él –yo lo que quiero es joderlo–”, dijo el procesado en su testimonio.

El fiscal agregó que por la protección de su celular y por iniciar con la investigación en contra del penalista cobraron 7 millones de pesos. “Yo me reuní con el senador Benedetti desde octubre de 2017 hasta marzo de 2018, aproximadamente, en 10 ocasiones en las oficinas de él, en la calle 51 en una casa blanca de dos pisos con rejas negras”.

Al citar la intervención de Madero Mendieta, el fiscal aseguró que el congresista quería resultados del penalista antes de finalizar el año. Sin embargo, tras no conseguir lo esperado, “ordenó la investigación del hijo de Lombana en donde quería saber si el pelado consumía algún tipo de sustancia o si estaba en algún tipo de pelea, ya que decía que era muy agresivo, y quería dañarle la imagen al doctor Lombana. Por este trabajo se cobraron 40 millones de pesos, de los cuales inicialmente me entregó el 50% en efectivo en un sobre sellado”.

Según el relato del fiscal, tal seguimiento se realizó durante cuatro semanas, pero al no obtener el informe que esperaba, supuestamente el senador -quien no quedó satisfecho- dejó de pagar, por lo que la organización solo recibió el pago de dos meses de lo acordado.

Según el fiscal, en el relato de Madero Mendieta también se conoció que el abogado abrió unas cuentas bancarias en Curazao, tal información fue revelada ante el congresista, y entre la organización acordaron que se debía contactar a personas en el exterior y cobrarle al senador 200 millones de pesos, pero dicho pago nunca se concretó.

Por estos hechos, el fiscal del caso solicitó ante el Juez 12 con función de control de garantías la medida de aseguramiento intramural por ser un peligro para la sociedad.

Por su parte, el abogado Luis Hernando Medina, quien defiende los intereses de Madero Mendieta, aseguró que no se oponía a la medida de aseguramiento impartida por la Fiscalía, sin embargo, pidió que su defendido estuviese bajo la custodia del ente acusador debido a que pesan amenazas en su contra.

“Por la clase de clientes que tuvo, clientes de poder político y económico, que muy seguramente si fuera enviado a un establecimiento carcelario con toda seguridad su vida peligraría. El ingeniero Juan Carlos Madero Mendieta está en una colaboración y le ha dicho a la Fiscalía que tiene pruebas de todo lo que él hizo con estos clientes”.

De acuerdo con el abogado, su defendido es un testigo clave en la investigación por lo que no solo de debe guardar su vida sino también la información que tiene consigo.

Madero Mendieta no es el único vinculado en la investigación de la Fiscalía, por estos hechos están capturados tres exoficiales del Ejército Nacional, una exfuncionaria del Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones, el general (r.) de la Policía, Humberto Guatibonza, el periodista Carlos Eduardo Arenas y Julián Villarraga, quien servía presuntamente como intermediario.

Se espera que en la mañana de este martes se defina la medida de aseguramiento contra estos tres últimos.

"Está mintiendo"

Por su parte, el senador de la Partido de la U Armando Benedetti, negó que haya tenido alguna relación personal y menos de negocios con Juan Carlos Madero.

“Niego las aseveraciones del señor Madero en la audiencia, se repite otra vez el mismo esquema: le dan beneficios al que habla de Benedetti, otra vez, hay 175 carpetas y sólo hay audiencia y testigo para la carpeta de Benedetti”, declaró el congresista.

Para Benedetti, “lo que está pasando es que como ya se les cayó todo, buscan al sexto eslabón de la cadena para sustentar todo lo que se les desbarató la semana anterior”.

“La semana pasada pedí que la Corte Suprema me investigue. Eso es otra prueba que no me han compulsado copias. Me tranquiliza que se compulse copias a la Corte, me tranquiliza haber leído las mentiras del señor Madero, ninguna de ellas tiene asidero. Ni lo conozco, ni me he reunido para delinquir”, manifestó el senador.

Rueda de prensa en la que demuestro una vez más que están mintiendo sobre mí. https://t.co/CtfqfoDYz0 — Armando Benedetti (@AABenedetti) 17 de septiembre de 2018