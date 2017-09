Procurador pide a la Supersalud intervenir a Medimás de manera inmediata

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó a la Superintendencia de Salud que intervenga a EPS Medimás, tras encontrar anomalías, irregularidades y un registro de 10.000 quejas por incumplimientos en apenas 34 días de funcionamiento.

“Esto no admite un día más, por eso estamos poniendo esta alerta roja. Es la EPS más grande de Colombia, que tiene más de cinco millones de afiliados. Hay que actuar ya y si no lo hace, no solo va a encontrarse con la Procuraduría sino, más adelante, con otras acciones”, dijo Carrillo.

El duro pronunciamiento se originó por la gran cantidad de quejas por asignación de citas, entrega de medicamentos, negativa de traslado a otras EPS y de reportes de pacientes con enfermedades crónicas que no reciben atención en ciudades como Arauca y Bucaramanga.

“Se considera urgente y necesaria la intervención forzosa de Supersalud a Medimás EPS (…) Los casos se repiten a lo largo y ancho del país, no se trata de casos aislados y en muchas situaciones ha implicado interrupciones de tratamientos médicos en curso”, dijo Carrillo, al indicar que se están incumpliendo fallos de tutela.

Entre los reparos está igualmente que la EPS no cuenta con una red prestadora de servicios en 27 departamentos, que no se han suscrito contratos necesarios y que se está afectando a la población de manera directa a sujetos de especial protección como niños, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y madres gestantes.

“La Procuraduría ha identificado las siguientes omisiones como las más reiteradas: no atención o demoras en consultas especializadas, demoras en programación de cirugías, no entrega de medicamentos, no pago de incapacidades, no pago de licencia de maternidad, conflicto de afiliaciones, no atención en urgencias, no realización de exámenes y restricción en la libre escogencia de las EPS. Es una grave anormalidad, porque se les ha dicho a los pacientes que tienen que ser presos de Medimás”, dijo.

El procurador señaló que “la salud no admite plazos ni dilaciones y eso es lo que se está viendo”, a pesar que la EPS está recibiendo recursos del sistema de salud.

En ese sentido, la entidad solicitó a la Supersalud la intervención forzosa y que disponga de mecanismos que garanticen el traslado de los usuarios que quieran trasladarse a otra EPS.

Además, solicitó que ejecuten acciones administrativas y corregir las problemáticas actuales y que, en ese sentido, emita las sanciones correspondientes. Carrillo además dio un plazo de cinco días para que de un informe sobre las acciones que se tomen sobre Medimás.

“Se busca que no se repitan experiencias como Saludcoop”, dijo Carrillo, quien pidió que no se aumente el padecimiento de los cinco millones de pacientes que tiene la EPS Medimás.

“No vamos a esperar otros dos años de mala atención. Estos colombianos no tienen por qué aguantar un días más”, dijo.