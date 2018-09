Procuradoría pidio cárcel para el general (r) Humberto Guatibonza

En la mañana de este martes, durante la audiencia de medida de aseguramiento contra el general (r) de la Policía Humberto Guatibonza, el periodista Carlos Eduardo Arenas y Julián Villarraga, la delegada de la Procuraduría General de la Nación avaló la solicitud del fiscal del caso de enviar a la cárcel a los tres implicados en la que ha sido calificada como una red dedicada a realizar interceptaciones ilegales.

Durante la diligencia judicial, el abogado Juan Manuel Valcárcel, quien defiende los intereses del periodista Carlos Arenas, aseguró que la Fiscalía no tienen pruebas para determinar cómo fue que los implicados realizaron tales interceptaciones desde la organización.

"La Fiscalía General de la Nación no cuenta con evidencia que soporte la materialidad de los hechos y de los casos que imputó, solamente el único caso que se ha podido contrastar, según las palabras de la Fiscalía, son los del abogado Jaime Lombana y para ese caso en especial lo que se presenta no es el uso del software, ni el resultado de unas interceptaciones, ni mensajes de WhatsApp porque la Fiscalía no las tiene", dijo el penalista.

Tales declaraciones las entregó el penalista en medio de la diligencia judicial que se adelanta en este momento en el Complejo Judicial de Paloquemao. Los tres procesados fueron llamados ante los estrados judiciales por su presunto vínculo con una red dedicada a realizar interceptaciones ilegales, por estos hechos también fueron investigados y enviados a la cárcel tres exoficiales del Ejército Nacional y una exfuncionaria del Ministerio de la Tecnología y Comunicaciones.