Procuraduría pidió cárcel para cuatro de los fundadores y directivos de Estraval

La Procuraduría respaldó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de enviar a la cárcel cuatro de los fundadores e integrantes de la junta directiva de la firma de libranzas Estrategias en Valores S.A. (Estraval), por presuntamente defraudar a miles de inversionistas en más de 600 mil millones de pesos.

El Ministerio Público y el ente investigador le pidieron al Juzgado 26 de Control de Garantías que sean enviados a prisión los cofundadores de Estraval César Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán, José Iván Castiblanco Fúquene y la representante legal de la firma, Rosalba Fonseca Melo.

Mientras que la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que sean cobijados con detención domiciliaria la gerente Comercial de la empresa, Ángela Marina Daza Saavedra; el gerente Operativo, Fernando Joya Rodríguez; y el director y Representante Legal de Tecfinsa, compañía del grupo Estraval, Pedro Harold Carvajal.

"Podrían no comparecer al proceso penal en razón a que registran varias salidas del país de algunos de ellos, en mayor proporción en el caso de los considerados directivos de la compañía" señaló el ministerio Público.

Para la Procuraduría, el juez debe imponer una medida de aseguramiento, dado que los implicados en el desfalco, podrían borrar evidencias e influenciar testigos, en caso de que queden en libertad.

Previamente, todos los detenidos se declararon inocentes de los cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que le fueron imputados por la Fiscalía.

EL PROCESO

Según explicó la Fiscalía en la audiencia de formulación de imputación de cargos, los siete directivos habrían creado un método de captación de dinero, mediante la venta de libranzas de ahorradores, a quienes se les prometían ganancias que no recibieron.

De acuerdo con el fiscal del caso, Estraval ofrecía los créditos de libranzas, conociendo que dichas operaciones no tenían flujo, dado que los pagarés de dichas operaciones habían sido vendidos previamente, hasta cuatro veces.

“Los créditos de libranzas eran vendidos múltiplemente, dos veces, tres y hasta cuatro veces, esas operaciones no tenían flujo, y el inversionista no conocía esa situación”, señaló el fiscal del caso, quien explicó que Estraval si estaba al tanto de que dichas operaciones no generarían flujo de capital, para sus clientes, por lo que se constituía una estafa.