Proponen crear datacrédito para los deudores de cuota alimentaria

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó en primer debate una iniciativa que busca incluir a los deudores morosos de cuota alimentaria en una base de datos y los castiga impidiendo que refrenden la licencia de conducción o que adquieran bienes. De hecho, en caso de que el deudor solicite un préstamo, obliga a las entidades bancarias a consignar el dinero en la cuenta del beneficiario.

El proyecto de ley de autoría de la senadora del Partido de La U, Maritza Martínez, asegura que quienes se encuentren obligados mediante sentencia judicial y hayan incumplido con tres cuotas, sucesivas o no, serán reportados a través de la autoridad judicial que tiene tres días para fallar el caso.

“El reportado no podrá: contratar con el estado; actuar como representante legal de una persona jurídica que desee contratar con el mismo; acceder a cargos públicos, o de elección popular; no podrá solicitar licencias de conducción ni salir del país; no podrá registrar negocios jurídicos sobre bienes muebles; no podrá solicitar expedición de escrituras públicas; cuando solicite un préstamo están las entidades bancarias están obligadas a consignar la deuda ante el juzgado”, asegura la iniciativa.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) será alimentado por el Ministerio de Justicia y deberá enviar la información a las centrales de riesgo. La iniciativa fue aprobada por la Comisión Primera del Senado y tiene hasta el próximo junio de 2018 para ser aprobada.

“Este registro es como un datacrédito el que esté reportado allí no podrá acceder a los trámites era una medida que el país estaba en mora y que existe en otros países. No puede seguirse presentando un incumplimiento, como viene presentándose de un incremento sostenido en las cuotas de los hijos. Hoy hay muchas normas dispersas para el deudor, pero no hay donde consultar quienes están reportadas”, asegura la parlamentaria.

Así mismo, sostiene que “si se compara el número de sentencias judiciales que fijan la cuota alimentaria (14.974) con el número de procesos penales en curso por inasistencia (13.210) para el último año reportado por las autoridades es posible concluir que Colombia incumple el 100% de las sentencias que se fijan en materia alimentaria y si se suma el total de los procesos declarativos con las conciliaciones en materia de familia, es posible concluir que el 50% de las cuotas alimentarias en nuestro país, para el último año reportado, son incumplidas por los obligados alimentarios”.

Según la congresista “este delito nos impacta gravemente como sociedad, con esta herramienta quiero dar un parte de tranquilidad a todas las víctimas que como yo ya dije considero que es una de las formas más terribles de violencia contra la infancia, la adolecencia y la familia”.

El proyecto ya cuenta con una proposición que busca eliminar del proyecto el tema de la licencia de conducción porque el gremio transportador necesita ejercer su oficio para poder cancelar la cuota alimentaria y con esta restricción no podría hacerlo