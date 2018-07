Propuesta para vender activos de Ecopetrol es una iniciativa de Fasecolda

A pesar de que algunos medios presentaron una propuesta a nombre del Consejo Gremial Nacional, donde se pide al presidente electo, Iván Duque, la venta de las acciones del Estado dentro de Ecopetrol, Jorge Humberto Botero, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), explicó que la idea es únicamente de su autoría.

Botero aclaró que presentaba el documento, no como presidente del Consejo Gremial, sino como directivo de Fasecolda, y explicó que lo que busca con esta medida es que se “liberen recursos de la renta petrolera y se sustituyan activos del patrimonio público por otros, para impactar en un ciclo largo el crecimiento económico nacional y, por ende, el empleo”, dijo el directivo.

Con el dinero captado, Botero propuso que se sigan financiando proyectos de infraestructura vial que permitan impulsar la competitividad del país. Así mismo, el documento asegura que existe una “necesidad de garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, por lo que se debe disminuir la dependencia de las rentas de un producto de alta volatilidad como lo es el caso del petróleo.

El documento plantea también la creación de un Fondo, pues tras la venta se perderían los recursos provenientes de los dividendos de la petrolera. “Quise que fuera del Consejo (Gremial) pero como fue filtrada (a los medios) será mía y de quienes quieran acogerla”, afirmó Botero, quien aseguró que esperaba que el documento que propone la enajenación de las acciones de la Nación en Ecopetrol fuera discutido la próxima semana.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, manifestó su desacuerdo, y aclaró que no está vinculado a la iniciativa. “La propuesta no ha sido debatida y menos acordada en la organización. Vale aclarar también que no estoy de acuerdo con la idea”, aseguró.