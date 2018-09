Próximo martes se definirá la medida de aseguramiento del general Guatibonza

Ante el Juzgado 9 con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación expuso la medida de aseguramiento contra el general (r.) Humberto Guatibonza, el periodista Carlos Eduardo Arenas y Julián Villarraga, quienes presuntamente hacen parte de una red dedicada a realizar interceptaciones ilegales.

De acuerdo con el fiscal del caso, la investigación por estos hechos empezó desde el pasado 5 de mayo de 2017, una vez se produjo una denuncia de la Inteligencia Militar promovida desde la ciudad de Ipiales (Nariño), donde anunciaban un hurto a un vehículo que trasladaba mercancía en el territorio nacional.

En tal denuncia mencionaban al coronel (r.) del Ejército Nacional Carlos Andrés Pérez, quien posterior a todas las investigaciones en su contra, la Fiscalía determinó que hacía parte de la red dedicada a interceptar comunicaciones de manera ilegal.

Para concretar tal hipótesis, el fiscal del caso anunció que fueron necesarias interceptaciones legales promovidas por un juez, fue allí donde se determinó que el coronel sostenía conversaciones de manera reiterada con María Alicia Pinzón, una exfuncionaria del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones quien, al parecer, también tiene nexos con dicha organización.

En este caso, el delegado de la Fiscalía anunció que sobre el mes de agosto se pudo constatar que tales conversaciones se realizaban para concertar actos ilícitos. “En estas conversaciones los analistas escuchan con preocupación, hacia diciembre de 2017, enero de 2018, la posible intención de interceptar al fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernán Díaz, desde allí se pudo constatar que había una alerta”, dijo el fiscal.

Una vez corroborados los hechos, la Fiscalía constató que existía una red ilícita de comunicaciones en la que no solo estaban presentes Pinzón y Pérez, también se estableció una presunta responsabilidad de Jorge Humberto Salinas Muñoz, también coronel en retiro de la institución y especialista en inteligencia, y Luis Mesías Quiroga Cubillos, mayor en retiro del Ejército, quienes fueron capturados durante el mes de agosto en la ciudad de Cali. Una vez fueron judicializados, los hoy imputados buscaron acercamientos con la Fiscalía a cambio de sostener beneficios en sus procesos.

“Quien primero ofrece su interrogatorio con el ánimo de colaborar con la Fiscalía es María Alicia Pinzón, la cual informa que uno de los posibles solicitantes de información era el general Guatibonza”, dijo el fiscal.

LOS AUDIOS QUE COMPROMETEN A GUATIBONZA

En medio de la diligencia judicial, el fiscal del caso expuso las interceptaciones hechas de manera legal, donde se evidencian conversaciones entre el general (r.) Guatibonza y el coronel (r.) Salinas, así como la de María Alicia Pinzón.

- Interceptación 1:

Coronel Salinas: Don Humberto.

General Guatibonza: Hermano, ¿qué más?

Coronel Salinas: Para felicitarlo.

General Guatibonza: Gracias, igualmente hermano ¿cómo ha estado?.

Coronel Salinas: Muy bien, Muy bien, don Humberto por acá saliendo de misa, pero para felicitarlo y

allá todo el mundo el equipo de trabajo, ojalá todo le salga muy bien, bueno listo don Humberto.

General Guatibonza: bueno chao hermano.

- Interceptación 2:

Coronel Salinas: ¿Qué más don Humberto?

General Guatibonza: ¿Hermano qué más? ¿Está viajando o qué?

Coronel Salinas: Subiendo a Bogotá.

General Guatibonza: Ah, ¿está en Bogotá?

Coronel Salinas: Eh, no subiendo (…) llego esta noche a Bogotá.

General Guatibonza: Ah, bueno, mano, ¿hizo algo con los WhatsApp hermano?

Coronel Salinas: ¿Señor?

General Guatibonza: ¿Ya hizo algo de lo que le pedí la semana pasada?

Coronel Salinas: Sí señor, mañana en la tarde ya tengo eso listo, mañana en la tarde.

General Guatibonza: bueno, hermano entonces paso mañana y nos vemos un ratico para contarle una cosa, ¿bueno?

Coronel Salinas: listo.

General Guatibonza: Bueno, chao, chao.

-Interceptación 3:

Coronel Salinas: ¿Qué hubo Don Humberto? ¿Qué más?

General Guatibonza: ¿Bien o qué?

Coronel Salinas: Bien señor, aquí aguantando frío.

General Guatibonza: Ah bueno. Yo que tengo pico y placa hoy. ¿Al fin qué paso con los vecinos?

Coronel Salinas: ¿Señor?

General Guatibonza: ¿Qué pasó con los vecinos, no dijeron nada?

Coronel Salinas: Yo le dejé razón con Don Mauricio ¿No le contó?

General Guatibonza: No, cuente.

Coronel Salinas: Está pendiente la venida porque al duro lo nombraron de coordinador de la Secretaría de Inteligencia de Esmeraldas.

General Guatibonza: Ah bueno.

Coronel Salinas: Es mejor para nosotros porque hay peso ahí ¿Si? Entonces tiene que pedirle permiso al Gobierno para que lo deje venir aquí a Colombia, entonces que le dara un poquito de espera.

General Guatibonza: Ah bueno hermano.

Coronel Salinas: Va un poquito de inteligencia y un poquito de lo otro.

Coronel Salinas: Hoy me llamó para esa vaina, que no echemos eso en saco roto y me dijo que tuviéramos paciencia.

General Guatibonza: Ah bueno hermano.

- Interceptación 4:

María Alicia Pinzon: Señor, buenos días estaba contestando y se cortaba la llamada.

Coronel Salinas: Aquí estoy con mi general, la está escuchando.

General Guatibonza: (…) Que vendía eso, eso está pendiente para él, ¿listo?

María Alicia Pinzón: Bueno, buenos días.

General Guatibonza: Buenos días, sumercé.

María Alicia Pinzón: ¿Cómo está?

Coronel Salinas: Entonces, pendiente ahí ‘Mari’, ¿listo?

María Alicia Pinzón: Sí señor.

Coronel Salinas: Ya Lucho me comentó que estaba llegando ahí de cafeteros y lo de mi general.

María Alicia Pinzón: Sí, lo que pasa es que estoy solamente con uno de esos protocolos señor, pero

bueno ya estoy descargando ahí lo que…

Coronel Salinas: bueno, ok, listo, perfecto.

María Alicia Pinzón: Hago lo que tengo que hacer.

Coronel Salinas: Bueno, listo ok, Chao.

- Interceptación 5:

María Alicia Pinzón: Señor, buenos días.

Coronel Salinas: Que hubo ‘Marí’ buenos días.

María Alicia Pinzón: ¿Cómo está? ¿Qué tal el viaje?

Coronel Salinas: No, aquí reunido con Guatibonza, el viaje es el miércoles

María Alicia Pinzón: Ah, yo por eso no lo moleste, dije… tenía confundida la hora.

Coronel Salinas: No, el viaje es el miércoles a Cartagena.

María Alicia Pinzón: Ah, ya ya.

Coronel Salinas: Estoy con Guatibonza y con Providencia hoy.

María Alicia Pinzón: Ah, bueno. Ayer Quiroga me decía que le enviara todo lo de Providencia que él no lo tenía.

Coronel Salinas: No, yo todo lo borré y él pidió toda esa vaina y se fue y no me lo mandó y yo tengo que mandar toda esa vaina hoy, me tocó improvisar y todo.

María Alicia Pinzón: Me hubiera dicho ayer por la mañana señor, pero me dijeron ayer por la tarde y ayer ya andaba afuera con Sofía.

Coronel Salinas: No, no (…) le había dicho que me hiciera una vaina y no me la hizo, se fue por allá para Neiva y allá me dice no es que no tengo ni computador, imagínese, me tocó ahí improvisar y enviárselo a Guatibonza, ojalá eso salga bien.

María Alicia Pinzón: Ah, él me dijo que le volviera a enviar todo lo de Providencia.

Coronel Salinas: Necesitaba lo último, eso de Rojas y no más.

María Alicia Pinzón: Ah, mmm bueno. Y ¿cómo le fue con el señor Guatibonza?.

Coronel Salinas: No, yo voy para allá.

María Alicia Pinzón: Ah, ya, ya.

Coronel Salinas: (…) La vez pasada vi a Guatibonza patinando porque demostró lo que había que hablar, el recorrido del taxi, entonces yo vi patinando a don Guatibonza ahí, entonces me toca cogerlo allá porque da pena con el cliente ahí que, él patinando ahí, y es responsabilidad suya, le dije yo a él. Responsabilidad suya y de Carlos, como que me hizo caso, entonces tiene todo listo.

María Alicia Pinzón: ¿Y necesita que le envíe algo de Providencia?

Coronel Salinas: No, si tiene algo de nuevo de estos últimos días, sí.

EL FISCAL GENERAL IBA A SER ‘CHUZADO’

En medio de la diligencia judicial, el fiscal del caso reveló que en los interrogatorios hechos a los ya procesados se conoció de la existencia de unas carpetas de trabajo, 175 más exactamente, en ellas habían órdenes de las personas que pedían los servicios y el costo del mismo.

En ese sentido, el fiscal del caso anunció que la conformación de las carpetas se derivó de una

‘Macro’ que está denominada como ‘Ferrocarriles del Pacífico’, que no fue otra cosa que la primera investigación que llevó a cabo dicha red.

“¿Por qué es importante esta carpeta? Porque esta carpeta contiene en total las famosas 175 carpetas, clientes, casos, como quiera ser denominados. Es importante aclarar que cada carpeta puede contener una víctima o varias, dependiendo el pedimento del cliente”, dijo el fiscal.

El delegado de la Fiscalía reveló que las carpetas estaban denominadas bajo seudónimos dependiendo de los casos que se llevarían. “Está el caso de Arauca, Argos, Armenia, Bogotá, Calera, Caso Secuestro, caso Muletas, Ecuador, España. Cada carpeta es una posible víctima y lógicamente también un posible cliente”.

En este caso, el fiscal dijo que habían unas tareas especiales, que le eran encomendadas a María Alicia Pinzón. “Aquí hay una su señoría, si no me falla la memoria el metadata es del 11 de diciembre de 2017, en este trabajo es donde se solicita y se denomina al fiscal General de la Nación ‘Faro 6’, se ordena la interceptación del número del fiscal general de la Nación. Se solicita exactamente, buscar la ubicación de fechas exactas de mayo 2014, al mismo tiempo buscar conversaciones con relación a recoger unos dineros para campaña, ese es el tema, es el número de ‘Faro’ y es verificar si puede ser el mismo número actual de ‘Faro”.

En medio de su intervención el fiscal anunció que no solo pensaban interceptar al fiscal general de la Nación, sino también a su esposa. “Este es el número de la esposa de ‘Faro’ es verificar el perfil completo del número y verificar que puede ocurrir lo mismo que con el ‘Gordo’ y manejen todo como la esposa del ‘Gordo".

EL PRESUNTO VINCULO DE ARMANDO BENEDETTI CON LA ORGANIZACIÓN

En la diligencia, la Fiscalía recordó el testimonio del coronel Salinas donde se hizo mención a Juan Carlos Madero Mendieta, quien fuese intermediario de la organización y capturado en la madrugada de este viernes.

“Respecto del señor Juan Carlos Madero, tal como lo argumenté, con él hice una relación comercial con la empresa Quarkcom en temas netamente civiles, de ingeniería electrónica de la cual yo decidí dar fin a esa alianza por pérdida de dinero, en esas se ofrece a trabajar conmigo y me dice que se pone la camiseta, que consigue los clientes y de ahí le dé una participación del 25%”, citó el fiscal.

El representante del ente investigador dijo que Salinas en su interrogatorio aseguró no haber tenido relación alguna con los clientes que conseguía Madero Mendieta. “En el caso del senador Armando Benedetti, Madero con seguridad me decía que se reunía con Benedetti o ‘Barbas’, como él lo llamaba. En una ocasión en una entrevista con Vicky Dávila me dijo que estaba con Benedetti, lo que me confirmaba eso. Del trabajo para Benedetti recibí un pago de 4.000.000 de pesos, se le trabajó y se le entregaron resultados y fueron tan buenos que llegó hasta el punto que el señor pidió realizar ubicación de unas fechas particulares, extracción de mensajes de WhatsApp e información del teléfono del señor fiscal general de la Nación, ahí ya fue cuando paramos y no quisimos continuar, cuando se llegó a ese punto”.

Para el fiscal, el interrogatorio de Salinas también evidenció que el senador había requerido que se interceptara la línea telefónica del abogado penalista Jaime Lombana y su hijo, un menor de 16 años.

Otro caso fue el de Víctor Maldonado, del caso del Fondo Premium. “No se hizo nada por la calidad de las personas que había que interceptar y que eran la fiscal, la doctora Alexandra Ladino y la Juez 39 Penal del Circuito y la Juez que llevaba el caso de Interbolsa”.

Por todos estos hechos, la Fiscalía solicitó medida intramural para el excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, su exasesor de prensa Carlos Arenas y Julian Villarraga, por ser un peligro para la sociedad. Tal decisión será conocida el próximo martes 18 de septiembre.

((DATO))

El fiscal del caso anunció que con María Alicia Pinzón se cerró el proceso de colaboración porque se negó a dar información sobre un nuevo ‘Hacker’ que aún se encuentra evadido de las autoridades.

Anterior Delegados de Hainan conocen potencialidades de La Mojana y el Golfo