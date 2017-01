Proyectos de infraestructura y vías, en la retina de Germán Vargas Lleras

Durante su gira por Coello, San Luis, Armero - Guayabal e Ibagué, el Vicepresidente hizo reclamos a los alcaldes por la poca gestión para proyectos de vivienda gratis, pidió agilidad para el acueducto complementario de Ibagué, y se refirió a proyectos viales como el del Túnel de La Línea y el caso Odebrecht.

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, visitó el Tolima para poner en marcha proyectos de infraestructura, y aprovechó para hacer referencia al estado del proyecto Túnel de La Línea, la Ruta del Sol y otras obras que se vienen ejecutando en la región; además llamó la atención al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, con tal de dar agilidad al proyecto del acueducto complementario, y también se comprometió a destinar recursos para un megacolegio cerca a Multifamiliares El Tejar.

PRIMERA PIEDRA

Luego de visitar Armero - Guayabal, donde hizo entrega de 50 viviendas, llegó a Ibagué para colocar la primera piedra en la edificación de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), que será ejecutado por el Consorcio DHG 2015 Tolima y que tendrá siete meses para construirlo, con el fin de beneficiar principalmente a los habitantes de El Tejar.

Según el Gobierno nacional, este proyecto costará $2 mil 993 millones. Vargas Lleras también pidió al mandatario local habilitar un terreno para la construcción de un megacolegio, para el que se podría destinar más de $12 mil millones, y al respecto dijo: “Siempre he querido que El Tejar sea el mejor barrio de Ibagué, y vamos a luchar para que eso se logre”.

Frente a esto, Guillermo Alfonso Jaramillo afirmó que ha dialogado con la comunidad pero ha sido difícil conseguir el lote, ya que se requiere de una distancia de 500 metros, por lo tanto se está revisando si algún predio en la zona es declarado de ‘utilidad pública’ o el ‘plan B’ sería hacer uso del terreno donde está ubicado el colegio Ciudad Ibagué.

Sobre el nuevo CDI, el Alcalde dijo que apoyará con dotación, y se trabajará en conjunto con el Icbf para atender allí a los bebes de tres meses a cinco años.

Por su parte, Martha Estrada, habitante de los Multifamiliares, afirmó: “La comunidad está contenta con la visita del Vicepresidente y con el nuevo proyecto, pero también está a la espera de que sea un compromiso de verdad, no como las mil 100 viviendas que nos entregaron con unos déficit de infraestructura y de agua, entre otras falencias que tiene el conjunto”.

ACUEDUCTO

El Vicepresidente llamó la atención al mandatario local, ya que, según dijo, lleva cinco años esperando los estudios completos para el acueducto complementario.

“A Ibagué no la para nadie, sino el acueducto, mientras no solucionemos este problemita”. “¿Cuándo vamos a estar listos? Porque cada vez que vengo me preguntan, y la responsabilidad de los diseños era del Municipio, así lo pidieron siempre; me da mucha vergüenza, nosotros sí tenemos el dinero, pero no las condiciones para abrir la licitación porque no hay trazados definitivos”.

En su defensa, el Alcalde aseguró que el proyecto del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para Ibagué fue presentado el 2 de septiembre y se le ha estado haciendo modificaciones, por lo tanto consideró que la próxima semana el Minvivienda le daría viabilidad, pero que además la Ministra de esa cartera le informó que por la crisis económica no se tenía los recursos a pesar de que el compromiso ya estaba.

Jaramillo también indicó que la próxima semana se colocará la primera piedra, para dar inicio a las obras de los 4.7 kilómetros de la línea de conducción del acueducto, en lo que se está trabajando con Findeter; ya que el Municipio asumirá el costo de los $11 mil millones, por ser el compromiso que se estableció con el Gobierno nacional.

ALCALDES SOLOS

Otro pullazo al parecer también fue lanzado al Gobierno departamental, ya que Vargas Lleras lamentó que para el programa de gratuidad para vivienda sólo tres municipios tolimenses están confirmados, como lo son Coello y San Luis, donde fue a poner la primera piedra después de su visita a Ibagué, y el tercero hace parte de la convocatoria a privados, en la que salió beneficiado Guamo.

Para una segunda convocatoria resultaron aptos otros tres: Alpujarra, Honda y Saldaña, pero 10 proyectos tuvieron que ser rechazados porque sus lotes no contaban con viabilidad en servicios públicos y por inconvenientes en los títulos, aunque anunció que le solicitó a la Ministra de Vivienda revisar si para estos lotes es difícil de subsanar los inconvenientes para buscar soluciones.

“Han dejado a los Alcaldes solos y por eso yo creo que vamos a tener bastantes contratiempos, eso sí que sería lamentable, porque una vez más el Tolima sufriría de aprovechar muy poco este tema de vivienda gratuita”, afirmó.

Sobre el proyecto de ‘Mi Casa Ya’ precisó que la receptividad es diferente, en el Tolima se cuentan mil 580 familias disfrutando de nuevos apartamentos, pagando a cuotas bajas y con un subsidio de $23 millones, e indicó que están en comercialización y construcción dos proyectos de vivienda en estas condiciones, en Espinal, uno en Guamo y otro en Honda, además de 22 en Ibagué.

“ELEFANTE BLANCO”

Con respecto al proyecto Túnel de La Línea, dijo: “Esta obra no deja de ser un ‘elefante blanco’, bajo la cual no nos cae mucha responsabilidad, pero sí la obligación de terminarla y muy pronto”, e hizo especial énfasis en que viene de la Administración anterior, pero precisó que está dividida en tres obras: los intercambiadores y obras anexas, el túnel anexo, que irían a buen ritmo y próximas a entregarse, y el túnel principal.

El contrato liquidado fue el del túnel principal, que quedó en un avance del 88 por ciento, mientras que el restante porcentaje deberá terminarlo una nueva empresa, para lo cual ya se abrió la licitación, porque no se cumplió con lo establecido en los cronogramas de obra.

VÍA AL AEROPUERTO

Aunque Vargas Lleras destacó su avance, Jaramillo aseguró que le pidió destinar recursos adicionales al Vicepresidente, pero este le habría dicho que “no hay adiciones”, por lo tanto hizo el llamado a los concejales para buscar recursos.

Vargas Lleras aprovechó la presencia del director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, a quien señaló del padrino de la obra, y además destacó los avances en la construcción de la nueva terminal aérea, e indicó que se destinarán recursos durante este año para el Aeropuerto de Flandes.

PROYECTOS VIALES

De la doble calzada Ibagué - Cajamarca, el Vicepresidente resaltó que va a buen ritmo, y Jaramillo, por su parte, indicó que se está trabajando con la comunidad y con APP Gica, ya que la empresa se comprometió a construir tres parques en varios tramos de la vía, que comprenden 15 hectáreas.

Vargas también aplaudió los avances en la construcción del segundo puente en Gualanday, y sobre otros proyectos viales dijo:

“Avanza el proyecto Cambao - Manizales, que conecta a todo el norte del Tolima con la capital de Caldas; la obra con mayor nivel de ejecución en Colombia es Honda - Puerto Salgar - Girardot, con el 25 por ciento de ejecución; y arrancaron también las obras de la doble calzada Neiva - Girardot. Las de Invías también van muy bien, como Ataco - Planadas y Espinal - La Chamba”.

CASO ODEBRECHT

Germán Vargas Lleras se refirió al proyecto vial La Ruta del Sol, del que dijo: “La meta era cumplir 80 kilómetros de doble calzada en 2016 y solo se entregaron 39; cuando los empezamos a multar, el tribunal nos dictó medidas cautelares. Es la primera vez que al Estado colombiano le impiden imponer multas por incumplimientos, nos dejaron maniatados, pero en medio de esta coyuntura finalmente recapacitaron y anteayer (jueves) nos levantaron las medidas cautelares”.

“Al Estado colombiano un tribunal integrado por particulares le impusieron la prohibición de imponer multas por los incumplimientos. Ahora se abre el debate sobre por qué la Caja Agraria les dio el crédito. Escuché al gerente de la Caja Agraria diciendo que ese crédito estaba garantizado, claro que está garantizado, pero con los propios recursos del Estado, que son los que hoy están en la fiducia, ¡Muy bonito, no!”, precisó el Vicepresidente.